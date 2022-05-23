В какой точке на карте Украины армия Польши встретится с российскими войсками Пока Польша отправила на Украину лишь несколько подразделений, но в ближайшее время их количество может возрасти. 67211 67211 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Flickr.com / NATO

Бывшие натовцы

22 мая стало известно, что президент Украины Зеленский анонсировал внесение в парламент законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в стране. Вероятнее всего, этот документ направлен на легализацию польских военных, которые ранее участвовали в боевых действиях на стороне украинской армии как наёмники. После подписания нового документа польские военные могут получить легальный статус внутри украинской армии на таких же правах, как и британцы или американцы. Последние активно прибывали в страну и подписывали контракт с ВСУ, после чего направлялись на воинскую службу в разные районы страны — от западных регионов до зоны боевых действий в Донбассе.

Последние приготовления к подписанию документа уже завершены, а президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, заявил о достигнутой с руководством Польши договорённости упростить пересечение границы между странами.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве 22 мая 2022 года. Фото © president.gov.ua

По предварительным данным, первые два батальона польской пехоты накануне были переброшены из Киева и уже добрались до Павлограда — города, который делит трассу Е50 и фактически является последним и одним из самых крупных опорных пунктов ВСУ в Донбассе. Другое название Павлограда — "щит Днепропетровска", поскольку из Павлограда туда пару часов езды. Известно, что в каждом батальоне имеются по четыре противотанковые пушки "Рапира", бэтээры и американские броневики, переданные в одном из последних пакетов военной помощи.

Карта боевых действий на Украине сегодня, или Битва за Нью-Йорк

По информации собеседников Лайфа из ДНР, польские подразделения могут заместить на передовой украинские части, личный состав которых либо сдался, либо находится на грани перехода на сторону Российской армии или сдачи в плен. Речь, как поясняют бойцы сил ДНР, идёт о частях и соединениях 115-й бригады ВСУ под Северодонецком. Это подразделение стало одним из наиболее многочисленных среди формирований украинской армии, брошенных на передовой без боеприпасов, медикаментов и командования. Также польские батальоны должны будут укрепить позиции 54-й и 110-й отдельных механизированных бригад ВСУ, которым был нанесён значительный урон при наступлении сил ДНР в районе посёлка Нью-Йорк.

Также польские подразделения могут быть переброшены из Павлограда в Попасную. Там Российская армия и силы ДНР активно наступают в сторону Бахмута, нанося поражение украинской армии каждый день. В Бахмуте российские войска могут соединиться с южной группировкой и в огневом мешке окажется значительная группировка ВСУ — те части, что не успели отступить к Славянску, Краматорску, Северодонецку и Лисичанску.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на территории городского рынка, где началось возгорание в результате обстрелов. Попасная. Луганская область. Украина. Фото © ТАСС / Александр Река

Собеседники Лайфа из числа военнослужащих ЛНР отмечают, что, по сути, ВСУ в данный момент контролируют только небольшой участок территории — Лисичанск и Северодонецк. Однако там бои уже идут на подступах к административным границам, поэтому в ВСУ царят мрачные настроения — украинский генералитет пытается решить, как правильнее организовать отход сил, чтобы не потерять технику и людей при бегстве.

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков пояснил, что время для украинской стороны — решающий фактор.

Они пытаются кого угодно втянуть в войну, потому что армия Украины фактически прекращает своё существование, остаётся лишь тероборона, которая серьёзного сопротивления оказывать уже не может. Как только получится в Донбассе их уничтожить, это будет означать — "всё" Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Сивков добавил также, что участие Польши в военной операции на стороне Украины не означает, что начнётся конфликт Россия – НАТО.

Если поляки туда втягиваются, то, естественно, мы будем бить по полякам. И они рассчитывают, что в этих условиях вслед за поляками подключится НАТО. Но там уже заявили полякам, что, если они туда влезут, это будет их личная инициатива и никакого отношения к альянсу это не имеет Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Украина сегодня — полигон для НАТО

Точная численность польских войск на Украине неизвестна, однако два батальона, переброшенные из Киева в Павлоград, — проба собственных сил, необходимая для оценки реакции мирного населения и России. Но понять в полной мере последствия собственного решения власти Польши пока не могут: отправлять подразделения в самый пик второй фазы специальной военной операции, когда Российская армия активно наступает по всем фронтам, — чистое самоубийство. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, чтобы "проверить" возможности российских сил, в Донбасс могут загнать крупную группировку из бойцов территориальной обороны.

У них там была очень приличная сила — около 90 тысяч. Тех кадров, что там были, совсем немного осталось. Смотрите, что получается. В день сообщается, что 400–500 человек уничтожено. Убитых или раненых. 500, скажем так, выведенных из строя. Сколько мы ведём боевые действия? Три месяца почти. Это уже 30 тысяч выведенных из строя только авиаударами. Вот и считайте. А там их было всего 90 тысяч на этой дуге. И сколько у них там остаётся. Вот сейчас загонят тероборону в расчёте на какой-то результат Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Бывший заместитель командира механизированной бригады армии США, подполковник запаса Адам Шарп отмечает, что ввод польских сил на территорию Украины зависит в первую очередь от того, какие задачи армия Польши будет решать, однако бедственное положение ВСУ "прослеживается даже вне контекста ситуации".

Польские военные. Фото © Getty Images / Polish Territorial Defense Forces / Handout / Anadolu Agency

Я не вполне понимаю, зачем Польше перебрасывать два батальона на восток [Украины]. Польша, как и НАТО, в целом сейчас в середине перестройки вооружённых сил. Они не могут действовать полноценно нигде. Два батальона — странное решение. Такие силы не могут изменить ничего на поле боя. Вероятно, их направляют туда в ожидании крупного прорыва Российской армии. Видимо, где-то фронт в ближайшее время рухнет окончательно Адам Шарп Подполковник армии США в отставке

Шарп отметил, что известие о переброске двух батальонов польской армии "тревожит его как профессионала", поскольку почти наверняка польская армия не выйдет из окружения, если втянется в бои восточнее линии Покровск – Константиновка – Бахмут. Там, по словам отставного офицера армии США, "наиболее велика вероятность крупного прорыва Российской армии, остановить который не смогут ни два батальона, ни даже два десятка".

Фото © Getty Images / Jeff J Mitchell Что будет с польскими военными на Украине? 0 Погибнут в бою или во время авиаудара Дезертируют вместе с ВСУ Сдадутся в плен Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев