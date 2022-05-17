О чём пленные азовцы и военные Украины расскажут на допросах Военные эксперты считают, что сдавшиеся украинские военные передадут России информацию, ценность которой сравнима с секретом атомной бомбы во Вторую мировую. 94848 94848 Фото © Russian Defense Ministry / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Вечером 16 мая более 300 боевиков, ранее блокированных на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, вышли с белыми флагами. Спустя сутки, вечером 17 мая, территорию "Азовстали" покинули ещё семь автобусов. Спустя некоторое время первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что боевики "Азова", заблокированные на "Азовстали", сдались в плен без условий.

Автобусы с пленными покидают "Азовсталь". Видео © Телеграм-канал Смотри медиа

Сдача "Азова" в Мариуполе

Командир батальона ДНР "Восток" Александр Ходаковский отметил, что никакого организованного выхода у военных Украины нет.









Дневной план — тысяча человек. Ещё пару световых часов до "закрытия" проходов, но до выполнения плана далеко — выходят партиями и по семь, и по восемьдесят человек, с большими интервалами без особой организации Александр Ходаковский Командир батальона "Восток" ДНР

Азовцы и солдаты ВСУ выходят с завода "Азовсталь", видео https://t.me/shot_shot/39727

Всего в катакомбах "Азовстали" к моменту выхода первой большой группы находилось более 2000 человек. Несколько групп сдавшихся боевиков вывезли в Еленовку — пригород Донецка, где 17 мая начались следственные действия с украинскими боевиками. Донецкие следователи проводят первые допросы азовцев.

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, есть ряд направлений, по которым, скорее всего, будут развиваться следственные действия, но один из самых важных вопросов — зверства нацбатальонов в первые дни приготовлений к обороне города.

Отдельный пункт — показания о зверствах азовцев в отношении мирного населения для привлечения к суду виновных. Там может быть значительно больше эпизодов, чем кажется на первый взгляд Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Сивков добавил, что многое, конечно, не станет открытием для следователей, поскольку о некоторых действиях уже достаточно данных. Однако именно допросы помогут задокументировать все преступления официально и сделать весь процесс достоянием истории, как архивы Нюрнбергского процесса. Помимо этого, у азовцев, конечно, есть свои военные секреты — и эти ниточки тянутся далеко на Запад.

Секретные материалы полевых командиров

У каждого командира "Азова", вплоть до командира роты или батальона, перед штурмом имелись при себе секретные конверты. Собеседники Лайфа из числа военных отмечают, что с высокой долей вероятности там были детально расписаны тактические планы и содержались другие важные данные. Если "Азовсталь" была "городом в городе", то окопавшиеся там военные представляли собой настоящий гарнизон. В подземельях комбината был оборудован штаб "Азова", и, если его не уничтожили, можно быть уверенным — именно там много ценной как для следствия, так и для военных информации.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что самое интересное впереди, а сейчас можно только догадываться, что расскажут боевики и секретные документы.

Я думаю, самое интересное — это узнать вообще, как они руководили сопротивлением в Мариуполе, все подробности их деятельности в последние месяцы. И понятное дело, что мы узнаем истинных заказчиков всего этого, руководителей. Узнаем, к примеру, что это всё не было инспирировано национальным каким-то самосознанием, а были чёткие приказы. Азовцы — как рядовой состав, так и командиры — будут, конечно, стараться себя всячески обелить, будут давить на то, что они лишь исполняли приказы, а спрашивать надо с тех, кто приказы отдавал Алексей Леонков Военный эксперт

Эксперт отметил также, что фигуранты будущих уголовных дел почти наверняка будут "юлить" и всячески отстраняться от событий. В ходе первичного допроса будет составлено представление о степени правдивости полученных сведений. За первичным допросом последует полный. Учитывая, что фигурантов много, это поможет создать подробную картину деятельности "Азова" как в Мариуполе, так и на территории Донбасса в целом.

Крайне важны для прояснения дела показания командира "Азова" Дениса Прокопенко с позывным Редис, а также замкомандира националистического полка капитана Святослава Паламара, прославившегося в последние недели осады "Азовстали" своими "видео из подземелья" на фоне белой стены.

Лидеры "Азова" Денис Прокопенко и 36-й обрмп Сергей Волынский. Фото © Украинская правда

Интересно также, что расскажет следователям заместитель комбрига Владимира Баранюка — майор Сергей Волынский с позывным Волына. О том, как ВСУ в Мариуполе фактически слились с "Азовом", о том, как распределялись в мариупольском гарнизоне зоны ответственности.

Как свидетельствует исторический опыт, бандеровцы старой школы — те, с кем РККА воевала в годы ВОВ и выкуривала их с территории СССР в послевоенные годы вплоть до 50-х, зачастую были одиозными командирами, но "раскалывались" на допросах быстрее, чем рядовые бойцы. В надежде спасти шкуру они выдавали самые секретные данные и сдавали подельников. Психотип полевого командира, который во всеуслышание говорит, что готов умереть за свои идеалы, требует зрителя. Видеоблоги, которые регулярно записывали Прокопенко, Волына, Паламар и их соратники, как раз свидетельствуют об этом. Но в условиях комнаты для допросов мотивы у храброго вояки могут оказаться совсем другие — выпутаться бы из ада, который сам себе создал.

Военный психолог Анатолий Игнатьев отметил, что, как только азовцы попадут в руки следователей и на их руках защёлкнутся наручники, психика начнёт рушиться.

Такой тип личности давно и хорошо изучен. Это они на камеру такие суровые палачи, жаждущие крови, "Украина або смерть" и всё такое. Но своя шкура дороже, и последние несколько недель они находились в морально подавленном состоянии. Все они хорошо знали, что их ждёт, просто пытались продаться подороже. Стадия торга прошла. Дальше только депрессия, и это самый суровый для них этап Анатолий Игнатьев Военный психолог

Иностранные наёмники на Украине

Среди "мариупольских сидельцев", как их называют в некоторых источниках, есть и зарубежные наёмники, вероятно, внешне неотличимые от украинских боевиков. Среди них, в свою очередь, есть крупные офицеры. Ближайшая задача, которая будет решаться в ходе первичного допроса, — выявить их и вывести на чистую воду. На поверхность может всплыть то, что поставит руководство НАТО в крайне неудобное положение.

Азовцы должны сдать тех, кто отдавал приказы. А ещё мы выясним статус иностранных наёмников — насколько они наёмники, а не кадровые служащие, которые туда приехали в отпуск "рыбку половить" Алексей Леонков Военный эксперт

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что боевики, скорее всего, раскроют факты, от которых коллективный Запад всегда старался откреститься.

Во-первых, они могут дать информацию о той биолаборатории, которая там, на "Азовстали", расположена. Во-вторых, удастся прояснить детали участия натовцев в подготовке "Азова", накачивании его оружием, другие подробности. Как выстраивалась работа, какой был план действий Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

После Мариуполя: карта спецоперации на Украине

Следственные действия, помимо раскрытия информации о военных преступлениях "Азова", полученной из первых рук, а также военных тайн, могут помочь и в дальнейшем проведении спецоперации.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков уверен, что данные, полученные от пленённых боевиков "Азова", позволят лучше понять логику украинских военных, засевших в других частях Донбасса.

Очень важен психологический портрет националистов для выстраивания дальнейших боевых действий. Будет запрашиваться информация, на каких принципах они принимают решения о ведении боевых действий. Зная об этом, проще будет предпринимать контрдействия Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Возможно, азовцы ещё надеются на обмен, но вот только им не рады в Киеве, где их считают трусами и предателями. ВСУ в этот же день начали обстрел Еленовки — РСЗО "Град" бьют по району, где находится СИЗО с заключёнными боевиками.

Фото © NurPhoto / NurPhoto via Getty Images Какие данные могут раскрыть пленные азовцы и военные 36-й бригады ВСУ? 0 Сведения о биолаборатории Сведения об агентуре ЦРУ Планы наступления Своя версия в комментарии

Авторы Евгений Жуков