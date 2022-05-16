Почему гарнизон "Азовстали" вышел сдаваться с белыми флагами Украинское общество постепенно готовят к тому, что подразделения националистов, окружённые в Мариуполе, попадут в плен, а не обратно в Киев. 63023 63023 Коллаж © LIFE. Фото ТАСС / Пётр Ковалёв, © Shutterstock

"Азов" и 36-я бригада в Мариуполе

16 мая командир батальона "Восток" сил ДНР Александр Ходаковский сообщил, что с территории "Азовстали" с белым флагом вышла группа украинских военных. Поздно вечером стало известно, что с территории металлургического комбината вышли не менее 300 украинских военных. Около 50 из них оказались тяжело ранены.

Александр Ходаковский. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

По неподтверждённым данным, первыми в плен сдались части 36-й бригады ВСУ, которой ранее командовал полковник Владимир Баранюк. Всего на территории "Азовстали" могут находиться чуть более 2200 человек, среди которых подразделения полиции, Нацгвардии, несколько подразделений украинской армии и полка "Азов", формально входящего в структуру Нацгвардии Украины.

Бетон с доставкой в Мариуполе

Ранее, 11 мая, части батальона "Восток" сил ДНР обнаружили и заблокировали тоннель, по которому украинские боевики пытались покинуть территорию металлургического комбината "Азовсталь" . Уже тогда было ясно, что это не последняя лазейка азовцев. Вероятно, у запертых на территории комбината нацистов и бойцов ВСУ ещё остались небольшие лазейки, которые они будут пытаться использовать, но военные специалисты отмечают, что их положение от этого кардинально не улучшится. Западные СМИ продолжают публиковать материалы, в которых "лепят" из азовцев "300 спартанцев", а из осады "Азовстали" — что-то вроде битвы при Фермопилах.

Ветеран спецназа ВДВ, подполковник запаса Сергей Клявин отметил, что 300 сдавшихся бойцов уже осознали всю бесполезность сопротивления и скоро это дойдёт до остальных.

На этом, я думаю, можно ставить точку. Это конечная станция для "Азова" в Мариуполе и 36-й бригады. Всему есть разумный предел. Срок ставили месяц при максимальной загрузке медикаментами и припасами, получилось вдвое быстрее выдавить. Рекорд! Сергей Клявин Ветеран спецназа ВДВ, подполковник запаса

Ранее экс-начальник штаба группы антитеррора "Альфа" полковник ФСБ в отставке Сергей Поляков назвал среди способов взятия "Азовстали" без штурма простое решение всех дальнейших вопросов — "взять и залить "крысиные норы" бетоном". Когда все входы и выходы с подземного комплекса комбината окажутся забетонированными, тогда положение боевиков можно будет с полной уверенностью назвать безвыходным в прямом смысле этого слова.

Последние новости подземелья "Азовстали"

По состоянию на вечер понедельника, 16 мая, известно, что 300 украинских военных, вышедших на поверхность, — это не весь гарнизон. Между остальными подразделениями ВСУ и российскими военными в настоящий момент поддерживается радиосвязь. Командир батальона Александр Ходаковский отметил, что пока рано говорить об итогах: "Сейчас идёт оживлённый этап переговоров. Это только выходила первая группа".

Ранее со ссылкой на бывшего капрала британской армии поступало сообщение Daily Express о том, что на территории комбината заперты как минимум трое бывших британских военных, двое из которых — ветераны войны в Афганистане. Как стало известно, они направились на Украину до начала спецоперации с целью "присоединиться к украинцам на востоке", однако вскоре были переброшены на юг, чтобы укрепить ряды "Азова". Впрочем, сами националисты могут напоследок попытаться дать бой, поскольку единодушного решения по поводу выхода на поверхность, кажется, так и не созрело.

Главная интрига, по мнению военных специалистов, будет сосредоточена вокруг выхода последней группы, в которой "Азовсталь" должны будут покинуть самые публичные люди этой осады — азовцы Паламар и Прокопенко, а также самоназначенный командир 36-й бригады Сергей Волына.

Паламар, Прокопенко и Волына. Фото © telegram-канал полка "Азов"

Помимо Волыны и десятка других офицеров ВСУ неизвестной остаётся судьба нескольких иностранных наёмников. По неподтверждённым данным, на "Азовстали" находится трое британцев, несколько граждан Канады, США, Франции, Бельгии и Нидерландов. Их пока нет среди вышедших на поверхность.

Штурма "Азовстали" не будет, но столкновения могут быть

Если морпехи и азовцы, решившие отпустить тех, кто примирился с отправкой в плен, решатся дать последний бой, то шансы на прорыв практически равны нулю. По словам собеседников Лайфа из зоны оцепления, последние патроны к стрелковому оружию из запасов были розданы подвальным сидельцам в первых числах апреля. Текущий запас не позволяет приготовиться к интенсивной стрельбе, поэтому если азовцы решатся на прорыв, то делать это будут под прикрытием остатков тяжёлого вооружения. Использование зарубежных наёмников в качестве живого щита пока не рассматривается, но "активно изучается ввиду ограниченности вариантов". Мирных жителей в подвалах комбината нет, поэтому вымолить ещё одну гуманитарную операцию запертые в катакомбах украинские военные не в состоянии.

В Минобороны России сообщают, что раненых украинских солдат вывозят в больницу в Новоазовске. По националистам, запертым в подвалах "Азовстали", новых данных пока нет. Для этих подразделений условия остаются прежними: либо выход с территории с белым флагом, как уже поступили их раненые товарищи, либо уничтожение при попытке прорыва. Какое решение они примут, пока не известно, однако командир полка "Азов" Денис Прокопенко в очередном видеообращении анонсировал выполнение некоего "утверждённого решения высшего военного командования" и надеется на поддержку украинского народа.

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак Как поступить с украинскими военными и боевиками "Азова" после сдачи в плен? 0 Сначала лечение, потом суд По законам военного времени Разоружить, допросить, а потом отпустить без суда

Авторы Евгений Жуков