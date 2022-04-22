Ветеран "Альфы" Поляков рассказал о способах без штурма взять "Азовсталь"

Один из них — поджечь и сбросить в обнаруженные выходы из подземных этажей предприятия горящие автомобильные покрышки.

"Азовсталь" в Мариуполе, где засели более двух тысяч украинских боевиков, — это не гарнизон героев Брестской крепости, объединённых верой и идеей, а сборище людей с разной мотивацией. Об этом рассказал RT экс-начальник штаба группы антитеррора "Альфа" полковник ФСБ в отставке Сергей Поляков, комментируя приказ президента РФ Владимира Путина отменить штурм предприятия.

Рано или поздно у них закончатся еда, вода и боеприпасы. Поэтому нужно просто набраться терпения, пояснил он. При этом никто не собирается снимать осаду завода, продолжаются постоянные огневые удары по объекту со стороны ВС РФ, отметил ветеран "Альфы".

"Кольцо блокады вокруг завода сейчас насыщено средствами технической разведки, беспилотники в воздухе висят постоянно. Если кто-то высунулся из-под земли через выходы из бункеров или ливневых коллекторов, да ещё и с миномётом, по нему открывается огонь артиллерии. Хоть днём, хоть ночью", — уточнил Поляков.

По его мнению, можно выкуривать националистов и простыми способами. Поджечь и сбросить в обнаруженные выходы из подземных этажей "Азовстали" горящие автомобильные покрышки. Или залить "крысиные норы" бетоном. А вот использование российскими военными даже разрешённых международными конвенциями газов раздражающего действия вызовет очередной приступ истерики на Западе, добавил он.