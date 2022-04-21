"Не нужно лезть в катакомбы": Путин приказал отменить штурм "Азовстали"

На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу российский лидер назвал такой военный манёвр нецелесообразным.

Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские националисты. Об этом он сказал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Кремле.

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить", — сказал российский лидер после доклада главы Минобороны.

Путин подчеркнул, что это тот случай, когда необходимо думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат. Президент отметил, что не нужно "лезть в эти катакомбы и ползать там под землёй". Он поручил заблокировать промышленную зону так, "чтобы муха не пролетела".