"Не нужно лезть в катакомбы": Путин приказал отменить штурм "Азовстали"
На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу российский лидер назвал такой военный манёвр нецелесообразным.
Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские националисты. Об этом он сказал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Кремле.
"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить", — сказал российский лидер после доклада главы Минобороны.
Путин подчеркнул, что это тот случай, когда необходимо думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат. Президент отметил, что не нужно "лезть в эти катакомбы и ползать там под землёй". Он поручил заблокировать промышленную зону так, "чтобы муха не пролетела".
Ранее министр обороны сообщил Путину, что на территории завода блокировано более двух тысяч националистов. Оказывая сопротивление, практически все жилые дома боевики превращали в долговременные огневые точки, а мирных жителей использовали в качестве живого щита, уточнил Шойгу.
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