Министр обороны подчеркнул, что в городе есть запасы продовольствия, оружия для длительного ведения боя, а фарватеры заминированы и заблокированы.

Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя. Видео © LIFE

Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле доложил российскому лидеру об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь".

"Вооружёнными силами Российской Федерации и силами Народной милиции ДНР освобождён Мариуполь. Остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь", — сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что за восемь лет киевский режим превратил Мариуполь в мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов. В город стянули большое количество тяжёлого вооружения, военной техники, в том числе танки, РЗСО "Смерч" и другое. Кроме того, там есть запасы продовольствия, оружия для длительного ведения боя, а фарватеры заминированы и заблокированы.