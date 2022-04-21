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Регион
Опубликовано 21 апреля 2022, 07:06
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Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

Министр обороны подчеркнул, что в городе есть запасы продовольствия, оружия для длительного ведения боя, а фарватеры заминированы и заблокированы.

Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя. Видео © LIFE

Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле доложил российскому лидеру об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь".

"Вооружёнными силами Российской Федерации и силами Народной милиции ДНР освобождён Мариуполь. Остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь", — сказал Шойгу.

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Министр обороны отметил, что за восемь лет киевский режим превратил Мариуполь в мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов. В город стянули большое количество тяжёлого вооружения, военной техники, в том числе танки, РЗСО "Смерч" и другое. Кроме того, там есть запасы продовольствия, оружия для длительного ведения боя, а фарватеры заминированы и заблокированы.

Ранее в СЦКК ДНР сообщили, что в больнице Мариуполя найдено 26 убитых "Азовом" мирных жителей. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел гражданских по статье "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев
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