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Опубликовано 21 апреля 2022, 06:43

Представитель МИД РФ Полищук: Переговоры РФ и Украины продолжаются практически ежедневно

Дипломат напомнил о трёх очных раундах в Белоруссии, а также о встрече участников в Стамбуле. Сейчас межведомственные делегации обсуждают возможные договорённости об урегулировании кризиса.

Российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации в Незалежной продолжаются практически ежедневно и проходят в видеоформате. Об этом сообщил директор Второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"В настоящее время продолжаются прямые российско-украинские переговоры, на которых межведомственные делегации сторон обсуждают возможные договорённости об урегулировании ситуации на Украине, её будущем нейтральном, внеблоковом статусе и о других вопросах", — приводит его слова ТАСС.

Дипломат напомнил о трёх очных раундах, состоявшихся в Белоруссии, а также о встрече делегаций в Стамбуле. Сейчас они продолжаются в видеоформате, добавил Полищук.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложения по соглашению. Дипломат подчеркнула, что российские представители передали украинской стороне материалы ещё в пятницу, 15 апреля, но никакой реакции пока так и не последовало.

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