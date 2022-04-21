Представитель МИД РФ Полищук: Переговоры РФ и Украины продолжаются практически ежедневно

Дипломат напомнил о трёх очных раундах в Белоруссии, а также о встрече участников в Стамбуле. Сейчас межведомственные делегации обсуждают возможные договорённости об урегулировании кризиса.

Российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации в Незалежной продолжаются практически ежедневно и проходят в видеоформате. Об этом сообщил директор Второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"В настоящее время продолжаются прямые российско-украинские переговоры, на которых межведомственные делегации сторон обсуждают возможные договорённости об урегулировании ситуации на Украине, её будущем нейтральном, внеблоковом статусе и о других вопросах", — приводит его слова ТАСС.

Дипломат напомнил о трёх очных раундах, состоявшихся в Белоруссии, а также о встрече делегаций в Стамбуле. Сейчас они продолжаются в видеоформате, добавил Полищук.