Захарова: Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложения по соглашению
Дипломат подчеркнула, что российские представители передали украинской стороне материалы ещё в пятницу, 15 апреля, но никакой реакции пока так и не последовало.
Россия до сих пор не получила от Украины ответа на предложения по соглашению по урегулированию конфликта, которые были переданы в минувшую пятницу, 15 апреля. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотела бы просто подраскрыть дату, когда эти позиционные материалы были переданы российской стороной. Это была пятница. Сегодня среда. До сегодняшнего дня никакого ответа не было. Это к вопросу о том, как ведёт себя переговорная команда киевского режима", — сказала дипломат в ходе брифинга.
По словам Захаровой, вся ситуация так и подвисла на стороне Киева. Это свидетельствует о том, что украинские политики продолжают излюбленную тактику затягивания переговоров, добавила она.
А ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на данный момент не видит перспектив каких-либо договорённостей между Россией и Украиной, в том числе по гуманитарным вопросам. Глава Чечни Рамзан Кадыров также считает, что в настоящее время в Киеве не с кем вести переговоры.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ