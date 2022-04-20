Захарова: Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложения по соглашению

Дипломат подчеркнула, что российские представители передали украинской стороне материалы ещё в пятницу, 15 апреля, но никакой реакции пока так и не последовало.

Россия до сих пор не получила от Украины ответа на предложения по соглашению по урегулированию конфликта, которые были переданы в минувшую пятницу, 15 апреля. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы просто подраскрыть дату, когда эти позиционные материалы были переданы российской стороной. Это была пятница. Сегодня среда. До сегодняшнего дня никакого ответа не было. Это к вопросу о том, как ведёт себя переговорная команда киевского режима", — сказала дипломат в ходе брифинга.