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Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 15:13
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Боец "Востока" Татарский: Азовцы на "Азовстали" расстреливают желающих сложить оружие

Сообщается, что все украинские военные теперь подчиняются членам нацбатальона, выпускают из укрытий бойцов исключительно по их приказу. И то только для того, чтобы отвести на боевые позиции.

Сдавшиеся в плен националисты с завода "Азовсталь" рассказали, что бойцы "Азова" расстреливают желающих сложить оружие. Об этом kp.ru сообщил блогер и боец батальона "Восток" Владлен Татарский.

"Продолжаются бои за "Азовсталь". Там реально расстреливают тех, кто хочет сдаться. Моральный дух армии и Нацгвардии, моряков и тех, кто там остался (пограничников, полиции), очень низкий. Они бы хотели сдаться, но "Азов" их держит в страхе", — сказал он.

Татарский подчеркнул, что мирных жителей там не осталось, однако, возможно, на территории завода в бункерах присутствуют члены семей азовцев. По его словам, все украинские военные теперь подчиняются бойцам нацбатальона, выпускают из укрытий исключительно по их приказу. И то только для того, чтобы отвести на боевые позиции.

Он добавил, что по местности ведётся интенсивная бомбардировка, но не в режиме нон-стоп. У солдат ВСУ есть возможность для того, чтобы выйти и сдаться.

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Ранее Народная милиция ДНР сообщила о пяти сдавшихся в плен украинских военных с "Азовстали". О предложении они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны, уточнили в ведомстве народной республики.

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Getty Images / Pierre Crom

Григорий Воронцов
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