Лайф публикует видео работы артиллерии по "Азовстали" после закрытия гумкоридора

На представленных кадрах можно заметить клубы дыма, поднимающиеся с территории промзоны. Ранее Минобороны сообщило, что сегодня боевикам предоставят ещё один шанс сдаться.

Работа артиллерии по заводу "Азовсталь" после закрытия гумкоридора. Видео © Telegram-канал SHOT

Российская артиллерия продолжила атаковать завод "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские националисты, после закрытия гуманитарного коридора. Видео боевых действий публикует телеграм-канал SHOT.