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Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 08:50
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Лайф публикует видео работы артиллерии по "Азовстали" после закрытия гумкоридора

На представленных кадрах можно заметить клубы дыма, поднимающиеся с территории промзоны. Ранее Минобороны сообщило, что сегодня боевикам предоставят ещё один шанс сдаться.

Работа артиллерии по заводу "Азовсталь" после закрытия гумкоридора. Видео © Telegram-канал SHOT

Российская артиллерия продолжила атаковать завод "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские националисты, после закрытия гуманитарного коридора. Видео боевых действий публикует телеграм-канал SHOT.

На кадрах можно заметить клубы дыма, поднимающиеся с территории промышленной зоны, а также вспышки, которые сопровождают выстрелы.

Минобороны РФ решило дать ещё один шанс боевикам с "Азовстали" сложить оружие
Минобороны РФ решило дать ещё один шанс боевикам с "Азовстали" сложить оружие

Ранее Лайф рассказывал, что 19 апреля в 14:00 Вооружённые силы РФ открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сдавшихся украинских военнослужащих и боевиков нацформирований с "Азовстали" в Мариуполе. На трёх направлениях были развёрнуты три гумколонны. При этом в Минобороны РФ подчёркивали, что гражданских на территории самого комбината нет. Позднее стало известно, что 120 жителей Мариуполя вышли к военным ДНР из подвалов около проходной у "Азовстали". А Народная милиция ДНР сообщила о пяти добровольно сложивших оружие украинских военных.

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Кадр из видео телеграм-канала SHOT

Артур Лапсаков
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