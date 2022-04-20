Лайф публикует видео работы артиллерии по "Азовстали" после закрытия гумкоридора
На представленных кадрах можно заметить клубы дыма, поднимающиеся с территории промзоны. Ранее Минобороны сообщило, что сегодня боевикам предоставят ещё один шанс сдаться.
Работа артиллерии по заводу "Азовсталь" после закрытия гумкоридора. Видео © Telegram-канал SHOT
Российская артиллерия продолжила атаковать завод "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские националисты, после закрытия гуманитарного коридора. Видео боевых действий публикует телеграм-канал SHOT.
На кадрах можно заметить клубы дыма, поднимающиеся с территории промышленной зоны, а также вспышки, которые сопровождают выстрелы.
Ранее Лайф рассказывал, что 19 апреля в 14:00 Вооружённые силы РФ открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сдавшихся украинских военнослужащих и боевиков нацформирований с "Азовстали" в Мариуполе. На трёх направлениях были развёрнуты три гумколонны. При этом в Минобороны РФ подчёркивали, что гражданских на территории самого комбината нет. Позднее стало известно, что 120 жителей Мариуполя вышли к военным ДНР из подвалов около проходной у "Азовстали". А Народная милиция ДНР сообщила о пяти добровольно сложивших оружие украинских военных.
Кадр из видео телеграм-канала SHOT