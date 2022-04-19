Минобороны РФ назвало вбросом сообщение о находящихся на "Азовстали" гражданских

При этом генерал-полковник Мизинцев уточнил, что если мирные жители, как утверждают в Киеве, на территории завода всё-таки есть, то украинской власти нужно их вывести через гумкоридоры.

Информация о якобы наличии мирных жителей на заводе "Азовсталь" в Мариуполе является информационным вбросом, придуманным Украиной для спасения националистов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Официальные представители Киева заявляют о якобы большом количестве мирных граждан на "Азовстали". Это очередной информационный вброс, придуманный для спасения националистов", — сказал он в ходе брифинга.

При этом Мизинцев уточнил, что если гражданские лица, как утверждают в Киеве, на территории "Азовстали" всё-таки есть, то украинской власти необходимо их вывести через гуманитарные коридоры. По его словам, российская сторона гарантирует безопасную эвакуацию гражданских лиц и их перемещение в любом выбранном ими направлении.