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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 13:09
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Минобороны РФ назвало вбросом сообщение о находящихся на "Азовстали" гражданских

При этом генерал-полковник Мизинцев уточнил, что если мирные жители, как утверждают в Киеве, на территории завода всё-таки есть, то украинской власти нужно их вывести через гумкоридоры.

Информация о якобы наличии мирных жителей на заводе "Азовсталь" в Мариуполе является информационным вбросом, придуманным Украиной для спасения националистов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Официальные представители Киева заявляют о якобы большом количестве мирных граждан на "Азовстали". Это очередной информационный вброс, придуманный для спасения националистов", — сказал он в ходе брифинга.

Лайф публикует видео неудачных попыток прорыва националистов из "Азовстали" в Мариуполе
Лайф публикует видео неудачных попыток прорыва националистов из "Азовстали" в Мариуполе

При этом Мизинцев уточнил, что если гражданские лица, как утверждают в Киеве, на территории "Азовстали" всё-таки есть, то украинской власти необходимо их вывести через гуманитарные коридоры. По его словам, российская сторона гарантирует безопасную эвакуацию гражданских лиц и их перемещение в любом выбранном ими направлении.

Ранее Лайф сообщал, что российские военные вновь предложили нацбатальонам и наёмникам на "Азовстали" сложить оружие. Каждому сдавшемуся гарантируют сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции.

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ТАСС / Николай Тришин

Наталья Исакова
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