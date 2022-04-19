Лайф публикует видео неудачных попыток прорыва националистов из "Азовстали" в Мариуполе

Судя по всему, некоторые бойцы вовсе не питают иллюзий относительно перспектив сопротивления и отчаянно бегут с позиций. Напомним, ранее российские военные вновь предложили им сложить оружие.

Группа украинских националистов пытается вырваться из окружения с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Видео © Telegram / SHOT

Лайф публикует кадры, на которых видно, как украинские националисты дважды пытались неудачно вырваться из окружения с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

На первом ролике видны удары по спрятавшимся за домом "беглецам". А на втором — отработавший по позициям ВСУ танк меняет точку, прикрываясь дымовой завесой от противника. Судя по всему, некоторые бойцы вовсе не питают иллюзий относительно перспектив сопротивления и отчаянно бегут с позиций.