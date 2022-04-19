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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 10:57
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Лайф публикует видео неудачных попыток прорыва националистов из "Азовстали" в Мариуполе

Судя по всему, некоторые бойцы вовсе не питают иллюзий относительно перспектив сопротивления и отчаянно бегут с позиций. Напомним, ранее российские военные вновь предложили им сложить оружие.

Группа украинских националистов пытается вырваться из окружения с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Видео © Telegram / SHOT

Лайф публикует кадры, на которых видно, как украинские националисты дважды пытались неудачно вырваться из окружения с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

На первом ролике видны удары по спрятавшимся за домом "беглецам". А на втором — отработавший по позициям ВСУ танк меняет точку, прикрываясь дымовой завесой от противника. Судя по всему, некоторые бойцы вовсе не питают иллюзий относительно перспектив сопротивления и отчаянно бегут с позиций.

Кадыров заявил, что украинских националистов в Мариуполе "добьют уже сегодня"
Кадыров заявил, что украинских националистов в Мариуполе "добьют уже сегодня"

Ранее Лайф сообщал, что российские военные вновь предложили нацбатальонам и наёмникам на "Азовстали" сложить оружие. Каждому сдавшемуся гарантируют сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции.

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Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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