Глава Чечни отметил, что также будет полностью захвачен завод "Азовсталь". В остальных же населённых пунктах украинские военнослужащие сами бросают позиции, добавил он.

Уже сегодня Вооружённые силы России "добьют" украинских националистов в Мариуполе и полностью захватят завод "Азовсталь". Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на Украине, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьём бандеровцев в Мариуполе и заберём полностью "Азовсталь". В остальных населённых пунктах сами бегут "укропы". Так что сегодня–завтра — недолго осталось шайтанам", — написал он.