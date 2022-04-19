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Опубликовано 19 апреля 2022, 10:24
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Кадыров заявил, что украинских националистов в Мариуполе "добьют уже сегодня"

Глава Чечни отметил, что также будет полностью захвачен завод "Азовсталь". В остальных же населённых пунктах украинские военнослужащие сами бросают позиции, добавил он.

Уже сегодня Вооружённые силы России "добьют" украинских националистов в Мариуполе и полностью захватят завод "Азовсталь". Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на Украине, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьём бандеровцев в Мариуполе и заберём полностью "Азовсталь". В остальных населённых пунктах сами бегут "укропы". Так что сегодня–завтра — недолго осталось шайтанам", — написал он.

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Ранее Кадыров ответил Зеленскому на слова про 10 лет сражений. Глава Чечни заявил, что столько времени нет, для украинского президента всё закончится "на днях".

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ТАСС / Боршигова Таисия

Григорий Воронцов
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