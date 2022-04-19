Российские военные предлагают нацбатальонам и наёмникам на "Азовстали" сложить оружие
Каждому сдавшемуся гарантируют сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции.
Вооружённые силы России предлагают нацбатальонам и иностранным наёмникам, укрывшимся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, с 12:00 мск сложить оружие и сдаться. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооружённые силы России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам с 12:00 мск 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие", — сказал он.
Российские военные гарантируют каждому сдавшемуся сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными.
Напомним, ранее 19 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что специальные группы начали штурмовать территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
ТАСС / Бобылев Сергей