Российские военные предлагают нацбатальонам и наёмникам на "Азовстали" сложить оружие

Каждому сдавшемуся гарантируют сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции.

Вооружённые силы России предлагают нацбатальонам и иностранным наёмникам, укрывшимся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, с 12:00 мск сложить оружие и сдаться. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооружённые силы России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам с 12:00 мск 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие", — сказал он.

Российские военные гарантируют каждому сдавшемуся сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными.