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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 08:17
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Российские военные предлагают нацбатальонам и наёмникам на "Азовстали" сложить оружие

Каждому сдавшемуся гарантируют сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции.

Вооружённые силы России предлагают нацбатальонам и иностранным наёмникам, укрывшимся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, с 12:00 мск сложить оружие и сдаться. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооружённые силы России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам с 12:00 мск 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие", — сказал он.

Российские военные гарантируют каждому сдавшемуся сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

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Напомним, ранее 19 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что специальные группы начали штурмовать территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Александра Вишнякова
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