Командир батальона "Восток" Ходаковский опубликовал кадры ударов авиации по "Азовстали"

"На видео — работа авиации, даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо. Это падает им на головы, и шансов нет — только поднимать руки. Мы их давим, сгоняем постепенно в кучу, но у нас нет выбора: либо мы, либо авиация и артиллерия — и они. Лучше сдавайтесь", — написал Ходаковский в телеграм-канале.