Командир батальона "Восток" Ходаковский опубликовал кадры ударов авиации по "Азовстали"
Военнослужащий отметил, что толчок от взрывной волны чувствуется даже в километре от места попадания.
Командир батальона "Восток" Ходаковский опубликовал кадры ударов авиации по "Азовстали". Видео © Telegram / Александр Ходаковский
Командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский опубликовал кадры ударов авиации по "Азовстали" в Мариуполе.
"На видео — работа авиации, даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо. Это падает им на головы, и шансов нет — только поднимать руки. Мы их давим, сгоняем постепенно в кучу, но у нас нет выбора: либо мы, либо авиация и артиллерия — и они. Лучше сдавайтесь", — написал Ходаковский в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ предложили заблокированным на "Азовстали" в Мариуполе боевикам сложить оружие и сдаться, так как завод окружён и дальнейшее сопротивление ни к чему не приведёт. По данным Минобороны России, Украина приказала засевшим там боевикам расстреливать товарищей на месте за решение сдаться в плен. В результате предложение российских военных сложить оружие было отклонено.
Telegram / Александр Ходаковский