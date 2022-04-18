ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 20:50
38936

Командир батальона "Восток" Ходаковский опубликовал кадры ударов авиации по "Азовстали"

Военнослужащий отметил, что толчок от взрывной волны чувствуется даже в километре от места попадания.

Командир батальона "Восток" Ходаковский опубликовал кадры ударов авиации по "Азовстали". Видео © Telegram / Александр Ходаковский

Командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский опубликовал кадры ударов авиации по "Азовстали" в Мариуполе.

"На видео — работа авиации, даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо. Это падает им на головы, и шансов нет — только поднимать руки. Мы их давим, сгоняем постепенно в кучу, но у нас нет выбора: либо мы, либо авиация и артиллерия — и они. Лучше сдавайтесь", написал Ходаковский в телеграм-канале.

Опубликованы кадры работы артиллерии ВС РФ по позициям боевиков на "Азовстали"
Опубликованы кадры работы артиллерии ВС РФ по позициям боевиков на "Азовстали"

Ранее Лайф писал, что ВС РФ предложили заблокированным на "Азовстали" в Мариуполе боевикам сложить оружие и сдаться, так как завод окружён и дальнейшее сопротивление ни к чему не приведёт. По данным Минобороны России, Украина приказала засевшим там боевикам расстреливать товарищей на месте за решение сдаться в плен. В результате предложение российских военных сложить оружие было отклонено.

BannerImage

Telegram / Александр Ходаковский

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar