Украинские боевики на "Азовстали" отказались сдаться

Ранее Киев приказал засевшим в предприятии бойцам расстреливать товарищей на месте за решение сложить оружие.

Украинские боевики в Мариуполе отказались сдаться и сложить оружие. Как сообщает РИА "Новости", подразделения ДНР и России ведут бои у "Азовстали" и завода Ильича.