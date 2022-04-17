Украинские боевики на "Азовстали" отказались сдаться
Ранее Киев приказал засевшим в предприятии бойцам расстреливать товарищей на месте за решение сложить оружие.
Украинские боевики в Мариуполе отказались сдаться и сложить оружие. Как сообщает РИА "Новости", подразделения ДНР и России ведут бои у "Азовстали" и завода Ильича.
"Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ", — сказал журналисту агентства командир подразделения ДНР с позывным Хохол.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ предложили заблокированным на "Азовстали" в Мариуполе боевикам сложить оружие и сдаться, так как завод окружён и дальнейшее сопротивление ни к чему не приведёт. По данным Минобороны России, Украина приказала засевшим в предприятии боевикам расстреливать товарищей на месте за решение сдаться в плен.
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