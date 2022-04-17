Минобороны: ВС РФ предложили заблокированным на "Азовстали" боевикам сложить оружие и сдаться

Как сообщили в ведомстве, националисты уже обращались к властям, но те ответили угрозой расстрела в случае их сдачи в плен.

Боевики нацформирований, которые оказались заблокированы на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", находятся в безвыходном положении и просят у официального Киева разрешения сдаться в плен, но в ответ получают угрозы расстрелов. Это следует из перехваченных радиопереговоров, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Содержание радиоперехватов свидетельствует о том, что оказывающие сопротивление боевики находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды. Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен. При этом представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами по условиям "военного времени", — говорится в заявлении Мизинцева.

Генерал-полковник добавил, что всем оказавшимся в западне боевикам и иностранным наёмникам было предложено сложить оружие и сдаться Российской армии с шести часов утра воскресенья по московскому времени. Взамен всем им гарантируется сохранение жизни.