Это затрудняет ликвидацию засевших там националистов, но в Донецке уверяют, что они будут нейтрализованы. Тем более что украинские силовики на помощь туда уже прийти не могут.

Под заводом "Азовсталь" в Мариуполе есть целый подземный город, что затрудняет его штурм для ликвидации украинских националистов. А некоторые здания на территории предприятия рассчитаны на выдерживание ядерного удара. Об этом рассказал советник главы Правительства ДНР Ян Гагин.

"Азовсталь" — это огромное сооружение, огромный завод ещё советской постройки, его площадь можно соизмерять с ещё одним городом, с ещё одним Мариуполем, со своими коммуникациями, с дорогами и подземельями", — сказал Гагин в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что предприятие строили в советское время как раз с расчётом, что оно сможет выдерживать удары и блокаду. Украинские силовики направили туда тысячи человек с большим арсеналом вооружения и обилием боеприпасов. Даже с серьёзным парком бронетехники.

"Штурм этого объекта всерьёз затрудняет наличие подземных коммуникаций, которые связывают его с другими такими же объектами Мариуполя. Под городом есть ещё один город практически", — сказал Ян Гагин.

Этим он объясняет кажущуюся медлительность операции. Советник премьера ДНР подчеркнул, что нельзя рисковать жизнью людей. Он заверил, что враг в любом случае будет разбит. Тем более что украинские силовики больше не могут прорваться в Мариуполь, чтобы снять блокаду с завода. Даже от ближайшей восковой части дотуда около 100 километров.