Он отмечает, что регулярная армия как таковая сейчас осталась лишь в одном месте — в Донбассе, то есть непосредственно на линии соприкосновения.

Вооружённые силы Украины находятся в тяжёлом положении, если они вынуждены использовать вооружение, которому порядка 50 лет. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

"Это, в общем-то, говорит о том, что Вооружённые силы Украины находятся в тяжёлом положении, если они вынуждены использовать подобного рода средства, которым лет 50, наверное. То есть, вообще-то, место они должны занимать в музеях, а не в Вооружённых силах Украины", — заявил Юрий Кнутов в беседе с телеканалом "360".

В качестве примера он привёл сбитый не так давно украинский беспилотник "Рейс", который разрабатывала советская компания "Туполев". Кнутов добавляет, что данные Минобороны говорят о продвижении "Операции Z", регулярная армия Украины осталась лишь в Донбассе.

"Армия Украины как таковая сейчас осталась лишь в одном месте — в Донбассе, то есть непосредственно линия соприкосновения, Донецкий выступ, который нам на картах всегда рисуют и говорят, что если мы его уничтожим, то, в принципе, перелом настанет достаточно принципиальный и серьёзный", — подчеркнул Юрий Кнутов.