ВС РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Приволья

Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 132 объектам, в том числе 8 пунктам управления, 110 опорным пунктам и районам скопления живой силы.

Оперативно-тактическая авиация РФ в течение суток поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе города Приволье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также рассказал, что ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 132 объектам. Среди них в том числе восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийские батареи и склад боеприпасов.