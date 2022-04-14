Какое оружие Россия может применить по "центрам принятия решений" в Киеве Оглавление Ответные меры России Первый коронный, второй решающий Куда денется Зеленский? Минобороны предупредило Киев о жёстком сценарии в случае продолжения атак или диверсий на российской территории. Пока руководство Украины и ВСУ по-хорошему не понимают. 168172 168172 Военнослужащие у подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

14 апреля, на следующий день после объявленного Минобороны РФ предупреждения в адрес Киева, ВСУ провели очередную акцию — обстреляли посёлок городского типа Климово в Брянской области. Пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребёнок. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что повреждены два жилых дома, на месте работают соответствующие службы и МЧС. Людям, по словам Богомаза, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В СК России заявили, что по факту обстрела украинскими военнослужащими посёлка в Брянской области возбуждено уголовное дело.

— Следствием установлено, что не позднее 14 апреля 2022 года около 12 часов 30 минут лица из числа военнослужащих Вооружённых сил Украины вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции. С использованием двух боевых вертолётов, снабжённых тяжёлым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в посёлке Климово Климовского района Брянской области, — пояснили в СКР.

Именно о таких случаях ранее говорил официальный представитель Минобороны РФ.

— Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России, — подчеркнул генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны отметили, что для предотвращения любых вылазок со стороны украинской армии и исключения дальнейших провокаций в отношении России и её граждан было принято решение поставить Киеву ультиматум.

— Если такие случаи продолжатся, то Вооружёнными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего Российская армия до сих пор воздерживалась, — подчеркнул официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Ответные меры России

С самого начала спецоперации основными целями были объекты военной инфраструктуры ВСУ. Не раз подчёркивалось, что Россия не трогает мирные жилые и промышленные объекты. В связи с непоследовательностью Киева, а также с опасной непредсказуемостью украинской власти, часто принимающей опасные и необдуманные решения, российская сторона вынуждена сделать предупреждение, в случае невыполнения которого могут последовать решительные меры, которые поставят под вопрос само существование нынешнего украинского режима.

Что такое "центры принятия решений", по которым, в случае чего, будут нанесены удары? По словам военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, это в первую очередь Верховная рада, президентский дворец Зеленского, администрация президента, Министерство обороны и Генштаб ВСУ, находящиеся в Киеве по адресу Воздухофлотский проспект, дом 6. А также по местам, обеспечивающим работу этих органов управления. Все адреса киевских объектов политической инфраструктуры хорошо известны российским военным.

Дворец президента Украины (Мариинский дворец) в Киеве, Украина. Фото © ТАСС / Иван Николаев

Я думаю, что дело даже не в том, чтобы бить по конкретным зданиям, бить будут по тем местам, где они реально находятся (те, кто принимает решения, в том числе о провокациях и диверсиях. — Прим. Лайфа) Константин Сивков военный эксперт, доктор военных наук

Первый коронный, второй решающий

Эксперт уточнил, что удары могут быть нанесены разными средствами в зависимости от цели и типа объекта так, чтобы не подвергнуть мирное население опасности. Российская армия может использовать тактическую авиацию, гиперзвуковые ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Калибр-М", а также нанести удар из ОТРК "Искандер".

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М". Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

По мнению Сивкова, кроме самих зданий, где сосредоточена власть, в Киеве имеются укреплённые бункеры, откуда ведётся руководство в условиях военных действий. В данном случае российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" могли бы в очередной раз показать свою эффективность.

То есть если будет принято решение такого рода, то пойдёт удар не только по Киеву, но и по другим районам, где находятся люди, влияющие на принятие решений. Я не исключаю при этом одновременных ударов по органам Обладминистрации Одессы, где находится в качестве руководителя махровый нацист. Также может быть нанесён удар по Николаеву. Не сомневаюсь, что удары пойдут по особнякам олигархов, которые близки Зеленскому Константин Сивков военный эксперт, доктор военных наук

Напомним, в начале марта экс-командир батальона "Айдар" (запрещён на территории РФ) Максим Марченко был назначен Зеленским руководителем Одесской области. В России Марченко — фигурант уголовных дел, касающихся преступлений украинских силовиков против гражданского населения Донбасса.

По словам Константина Сивкова, удары могут быть нанесены и по железнодорожным коммуникациям, которые ранее не подвергались атаке российских военных во избежание гуманитарной катастрофы на территории, подконтрольной ВСУ.

Куда денется Зеленский?

Эксперты отмечают, что в случае, если решение о нанесении таких ударов будет принято, субъект управления Украины, с которым можно будет хоть о чём-то договариваться, может просто исчезнуть, будет физически уничтожен. А это, по словам Константина Сивкова, может стать поводом для того, чтобы сформировать новое украинское правительство уже с участием тех украинцев, которые сейчас находятся на территории РФ и могут исполнить роль "правительства в изгнании".

Это будут достаточно масштабные действия, которые будут направлены на полную дезорганизацию Киева. Так что есть все основания полагать, что да — удары могут быть нанесены, и они будут весьма ощутимыми и результативными. Для украинских властей — катастрофическими. То есть если они продолжат свои провокации и диверсии на территории России — их ждёт незавидная судьба. Украинская власть прекратит своё существование Константин Сивков военный эксперт, доктор военных наук

Пока возможность ударов по центральным органам Украины носила гипотетический характер, однако после новых атак по территории России всё может быстро измениться. Сейчас Киев должен срочно задуматься о последствиях, в числе которых и полная утрата государственности.

Фото © Getty Images / Aytac Unal / Anadolu Agency Нужно ли наносить удар по центрам принятия решений на Украине? 0 Однозначно да. Нужно продолжать операцию как есть. Нужно ударить всем, что имеется. Свой вариант в комментарии.

Авторы Сергей Андреев