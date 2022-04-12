Какую тактику выберет Киев в генеральном сражении на Украине Положение группировки ВСУ в Донбассе хуже, чем предполагалось ранее. К проблемам с топливом и боеприпасами добавился дефицит опытных кадров. 87958 87958 Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обстановка на Украине на сегодняшний день

Поздно вечером 11 апреля в Минобороны РФ сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Донбассе гиперзвуковым комплексом "Кинжал". Фактически второе в истории боевое применение гиперзвукового оружия в районе населённого пункта Часов Яр привело к дезорганизации подразделений ВСУ на части территорий прямо перед генеральным наступлением российских войск. Подводя итоги 48 дней специальной военной операции, в Минобороны отметили, что всего ВСУ потеряли 2139 танков и других боевых бронированных машин, 241 установку реактивных систем залпового огня, 917 орудий полевой артиллерии и миномётов. Любопытно, что, согласно рейтингу Global Fire Power, за Украиной к 2021 году числилось 2809 танков, то есть подавляющее количество тяжёлой техники ВСУ оказалось уничтожено только за время первого этапа "Операции Z".

Бывший командир танковой роты Киевского военного округа Антон Задула пояснил, что огромные потери бронетехники у ВСУ — это "ожидаемый и закономерный итог".

Все рейтинги учитывают только общее количество танков и другой тяжёлой техники. Когда восемь лет назад Украина впервые отправила танковые подразделения в Донбасс, исправной техники было меньше половины, примерно 45%. С учётом того что все крупные танковые заводы, способные проводить ремонт бронетехники, были уничтожены практически сразу, выбывающая из строя техника списывается в утиль. Её не могут быстро отремонтировать, не могут обслужить. Отсюда и чудовищный уровень расхода боевой техники Антон Задула Бывший командир танковой роты Киевского военного округа

По словам Задулы, отдельная стратегическая задача Киева по переброске в Донбасс резервов и подкреплений из западных и центральных регионов страны практически невыполнима сразу по целому ряду причин. Во-первых, все боевые танки нужно заправлять, а топливный дефицит в стране только нарастает. Во-вторых, пригодных к немедленному боевому применению танков на Украине практически не осталось. В-третьих, авиация ВКС и большое количество ракет "Калибр" позволяют Российской армии наносить удары по любым объектам и скоплениям техники в любой точке Украины, что ставит крест на скрытности и внезапности появления серьёзного подкрепления.

Окружение ВСУ и генеральное сражение за Донбасс

Попытка сдержать натиск Российской армии на южном направлении привела к тому, что ВСУ начали терять самые боеспособные соединения. По некоторым данным, практически полностью уничтожена 95-я аэромобильная бригада ВСУ, а 28-я отдельная механизированная бригада, которая должна была попытаться деблокировать Мариуполь по суше, была разгромлена и фактически бежала. Отсутствие стратегических и тактических успехов, дефицит техники и нормальной связи медленно, но верно вынуждают ВСУ к неизбежному отступлению с южных рубежей страны вглубь территории — под Николаев и Кривой Рог.

Уничтожение военных объектов и военной техники ВСУ бомбардировщиками Су-34 Вооруженных сил РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Постепенно сдаётся и мариупольский гарнизон. Несколько рот Морской пехоты ВМСУ уже сдались, остальные обговаривают условия выхода с территории "Азовстали" и сдачи российским войскам. Формально завершение окружения ВСУ в Мариуполе ознаменует начало блокирования 100-тысячной группировки ВСУ в Донбассе. Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что эта группировка самая боеспособная на Украине в данный момент. По его словам, длина фронта данной группировки составляет около 200 километров, а глубина — до Центральной Украины. Вместе с украинскими морпехами российским войскам в Мариуполе сдался и британский наёмник Айден Айслин, и не исключено, что оставшиеся в катакомбах офицеры НАТО вскоре последуют его примеру.

Судя по всему, перегруппировка и уничтожение значительных сил ВСУ на первом этапе позволили Российской армии лишить донбасскую группировку украинской армии любых каналов для подвоза техники и боеприпасов. Официальных данных о том, как и где встретятся южный и северный "кулак" Российской армии, нет. Однако среди возможных вариантов как большой мегакотёл, так и котёл с окружением поменьше. Первый (в теории) могут организовать по треугольнику Сумы – Черкассы – Кривой Рог – Херсон. И тогда в окружении окажется вся боеспособная украинская армия, которой западное и центральное крыло ВСУ уже не смогут ничем помочь.

Не исключён и другой вариант. Одновременное наступление с севера и юга позволит ударным группам сомкнуться в районе Днепра, при этом в кольце рискуют оказаться не только Сумы, Харьков и Полтава, но и Запорожье.

Тактика ведения боя

После боевого применения гиперзвукового комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного бункера командование ВСУ на этом участке, по некоторым данным, "испытывает сильное беспокойство и потребность в современных системах ПВО". Оперативно подвезти комплексы С-300 в Донбасс не представляется возможным. Исправные и уцелевшие ЗРС спрятаны в разных частях Украины в целях максимальной безопасности. Несмотря на то что в марте президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего группировкой ВСУ на восточном направлении, успехами эти соединения похвастаться не могут. Недооценивать противника не стоит, однако в компетентности отправленного в Донбасс генерал-майора Эдуарда Москалёва уже появились большие сомнения.

Уничтоженные позиции дивизиона ЗРК С-300 Вооруженных сил Украины. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

По некоторым данным, "укреплять моральный дух на местах" прибыли инструкторы и командиры частей и соединений стран НАТО. Среди них американские, французские и канадские офицеры, занимавшиеся подготовкой высшего офицерского звена ВСУ последние восемь лет как на Яворовском полигоне, так и на других объектах. Ветеран спецназа ВДВ, полковник запаса Арсений Баранович пояснил, что если дело дошло до непосредственного руководства подразделениями, значит, "украинская армия прекрасно понимает перспективы".

Если командовать приехали NCO и офицеры низшего уровня, значит, им в командование достались взводы-роты. Или даже батальоны. Сильно сомневаюсь, что туда приехали танкисты-артиллеристы, поскольку техники стандартов НАТО у ВСУ нет и не ожидается. Скорее всего, это пехота, может, спецназ какой-то. По поводу способностей иностранцев быстро перестроить структуру ВСУ скажу, что это крайне сомнительно. На ходу переделать процессы хотя бы на уровне батальона очень трудно, да и вообще сделать управляемым что-то выше взвода-роты Арсений Баранович Ветеран спецназа ВДВ, полковник запаса

Баранович отметил, что управлять деморализованными войсками крайне тяжело. По сути, в распоряжении Киева два варианта: плохой и очень плохой.

Первый — это пару дней сопротивляться, а потом сложить оружие. Второй — это попытаться устроить провокацию, получить по зубам и лишиться всяких шансов на выживание. Самое тяжёлое из оружия, что сейчас на украинской стороне, это артиллерия и остатки ракет "Точка-У". Ничего более дальнобойного и современного там нет Арсений Баранович Ветеран спецназа ВДВ, полковник запаса

С прогнозами относительно украинской армии зарубежные аналитические центры не ошиблись, а вот российские возможности, как пишут в отчёте сотрудники Королевского института международных отношений Великобритании, сильно недооценили. Ставка на субстратегические вооружения и крылатые ракеты морского базирования "Калибр" позволила "оперативно решить проблему снабжения любой войсковой группировки в пределах максимальной дальности поражения".

Практически под занавес первой фазы "Операции Z" Немецкий институт международных отношений выпустил отчёт, согласно которому делался неутешительный вывод: попытка НАТО помочь Киеву в налаживании системы управления войсками, связи, логистики и накачка Украины ракетным вооружением "не привели к формированию чувствительных результатов". То есть, говоря простым языком, украинская армия оказалась необучаема.

Армия Украины — численность и вооружение больше не играют никакой роли

Те же европейские центры анализа стратегий и технологий пришли к выводу, что окружение украинских войск в Донбассе не станет для ВС РФ чем-то из ряда вон выходящим. Зачистка котла и постепенное дробление его на части с уничтожением мелких групп возможно благодаря применению высокоточного оружия — как крылатых ракет, так и артиллерийских корректируемых боеприпасов. Исследователи Немецкого института международных отношений и безопасности пришли к выводу, что Российская армия обладает системами и вооружением, благодаря которым удары по украинской армии могут наноситься на глубину 50–170 километров, а боевые возможности ВС РФ кратно выше украинских. В этом же отчёте немецкие аналитики выводят мысль, что выживание украинской армии в Донбассе не зависит ни от чего, кроме как от желания Российской армии снести укрепрайоны "восточного фланга НАТО".

Возможности Вооружённых сил РФ, по мнению аналитиков Федерального института технологии Цюриха, позволяют не только определять тактику и стратегию "на своё усмотрение", но и фактически нивелируют любую подготовку. Если говорить простыми словами, то восемь лет окапывания в Донбассе могут привести к тому, что укрепрайоны для украинской армии с большой вероятностью превратятся в братскую могилу, чем в надёжный кокон, в котором можно укрыться. Отставные военные говорят, что присутствие офицеров НАТО непосредственно в войсках Украины "не играет никакой роли", поскольку технологический и боевой перевес в генеральном сражении за Донбасс будет на стороне России.

Группа ударных вертолётов Ка-52 и Ми-24 во время уничтожения огневых позиций операторов ПЗРК ВСУ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Какое оружие решит исход сражения за Донбасс? 0 Танки Ракеты "Калибр" Ракеты "Кинжал" Авиация

Авторы Сергей Андреев