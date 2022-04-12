Почему словацкие "Ворчуны" С-300 были уничтожены сразу после отгрузки Оглавление С-300, Словакия и количество ракет С-300 — зенитный ракетный комплекс, который был хорош вчера С-300 — дальность поражения Оружие было уничтожено фактически на полпути к месту развёртывания, и теперь у ПВО Украины должно прибавиться проблем. 74758 74758 Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

С-300, Словакия и количество ракет

Рано утром 11 апреля в Министерстве обороны РФ заявили, что ударом крылатых ракет "Калибр" на окраине Днепропетровска уничтожен дивизион систем противовоздушной обороны С-300, поставленный Украине из Европы. Комплекс, по словам представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, был уничтожен в минувшее воскресенье.

В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава Украинских вооружённых сил Игорь Конашенков Официальный представитель Минобороны России

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер назвал ложными сообщения о том, что переданную его страной украинским властям систему ПВО С-300 уничтожили. Ранее в военном ведомстве России отмечали, что высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев (Харьковская область) уничтожены пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Но какие именно С-300 уничтожили российские крылатые ракеты?

Этот удар пополнил боевой счёт Российской армии на Украине. За время "Операции Z" военные уничтожили 234 зенитных комплекса С-300, "Бук-М1" и "Оса АКМ". Украина — в прошлом один из самых крупных операторов этих систем. На вооружении полков и бригад ПВО этой страны находилось не менее сотни дивизионов С-300П/ПС/ПТ, оставленных в стране после развала СССР. Но то, сколько этих комплексов, как оказалось, не главное — из большого количества С-300 к началу "Операции Z" боеготовыми остались не более 50. По мнению бывшего командира дивизиона С-200 Валентина Тимощука, пригодных для немедленного применения комплексов было немного.

Когда я увольнялся в запас из своей части, у нас было два исправных дивизиона из десяти по документам. Техника была образцово-показательной и периодически куда-то возилась на редкие учения. Основная масса вооружений давно перестала быть безопасной, методы работы с такой техникой устарели и давно не отвечают современным войнам. Использование ракеты в принципе опасно для ЗСУ, поскольку неизвестно, взорвется она в контейнере или нет Валентин Тимощук Замкомандующего полка ПВО Украины в запасе

С-300 — зенитный ракетный комплекс, который был хорош вчера

В России С-300 (прозванные в НАТО grumble, англ. "ворчун") неоднократно модернизировались, и в результате на свет появилось сразу несколько разных версий. В 1993 году, сразу после распада СССР, на вооружении Российской армии появились С-300ПМ и ПМУ-1, через четыре года в строй встал комплекс С-300ПМУ-2 и С-300В на самоходном шасси. Помимо этого были доведены до ума и морские версии комплекса, последняя называется "Форт-М". Истощение ПВО Украины в первые несколько суток после начала "Операции Z" и работы боевой авиации, а также применения крылатых ракет привело к тому, что весь восточный театр военных действий, спланированный Украиной к началу мартовского наступления, оказался оголён. Какое-то количество С-300 Украине удалось сохранить, но речь, скорее всего, идёт о паре десятков пусковых в лучшем случае. Но и с ними всё не так просто, как кажется.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Присланные Словакией "для поддержки" комплексы С-300 — это самая старая, пробная версия некогда новейшей ПВО под названием С-300ПТ. Эти комплексы оказались в стране очень давно, а после начала трансформации под стандарты НАТО и вовсе стали ненужными. Техническое состояние словацких С-300ПТ до последнего момента было неизвестно, однако, по мнению опытных ракетчиков, без обслуживания такое оружие не может прожить достаточно долго, поэтому речь о безопасном и качественном хранении в течение двух десятков лет в словацких ангарах, конечно, не идёт.

Зенитно-ракетная система С-300 старых и новых версий практически идентична по списку необходимой техники. Комплекс состоит из командного пункта с радиолокатором обнаружения (он выдаёт центральное целеуказание) и радиолокаторов 5Ж15 (они меньше размером и работают по своим алгоритмам, отслеживая цели на малой и сверхмалой высоте). Этот комплекс был неплох для своего времени, однако к 2022 году не только морально, но и технически устарел: все частоты, на которых могли работать эти системы, засекаются любыми современными средствами контроля, особенно если речь о головке самонаведения ракет. Если говорить простым языком, то все С-300 ярко и отчётливо светились на обзорных экранах фактически до входа боевой авиации России в воздушное пространство Украины.

Причин для уничтожения поставленных Словакией комплексов было много, в том числе и перегруппировка войск с последующей подготовкой к главному сражению в Донбассе. Но главная задача бывшим военным видится в другом: Россия решила напомнить местной армии, что ключи от неба здесь есть только у одной стороны, и это не Украина.

С-300 — дальность поражения

Максимальная дальность стрельбы первых версий была невелика — всего 150 километров. А с учётом уничтожения значительной части украинской ПВО в центральной и западной части страны привезти в Донбасс украинским войскам было нечего. Подполковник запаса войск ПВО и воздушно-космической обороны Юрий Шпаковский отметил, что С-300 работали на Украине по принципу "авось чего-нибудь увидим".

Когда я посмотрел кадры с переброской ЗРС из Словакии, я прямо ахнул. Какой участок они собрались закрывать тремя пусковыми? Дополнительного оборудования нет, ничего нет, средств радиотехнической разведки никаких нет, о какой эффективности можно говорить? Это отдельно взятый дивизион, чтобы просто ножками потопать, на реальные боевые действия такое оружие не способно Юрий Шпаковский Подполковник запаса войск ПВО и воздушно-космической обороны

Отдельно, по словам Шпаковского, следует отметить роль словацких спецслужб, которые, вероятно, имели неосторожность передать координаты или подробности маршрута по открытым каналам связи. Но и без этого, по словам подполковника ПВО в запасе, комплекс могли отследить российские специалисты.

Называть все признаки я не буду по объективным причинам, но если на протяжении нескольких часов пытаться налаживать работу дивизиона, то можно, как говорится, и на кадры кинохроники попасть. Не исключаю, что словацкий комплекс "вели" и другие специалисты, а потом разом накрыли и его, и те, что ранее перебрасывались Украиной на Восток. С точки зрения эффективности — изумительная операция Юрий Шпаковский Подполковник запаса войск ПВО и воздушно-космической обороны

Шпаковский добавил также, что использование С-300 может иметь смысл только в сочетании с качественной эшелонированной ПВО. Остатки этих комплексов на Украине "драматически не влияют на ситуацию и не могут изменить или хотя бы задержать" проведение российской "Операции Z".

Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ Почему С-300 уничтожили почти сразу после передачи? 0 Это была демонстрация бессмысленности продолжения накачки Украины оружием Россия решила разом зачистить украинские С-300 Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев