Почему словацкие "Ворчуны" С-300 были уничтожены сразу после отгрузки
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Оружие было уничтожено фактически на полпути к месту развёртывания, и теперь у ПВО Украины должно прибавиться проблем.
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
С-300, Словакия и количество ракет
Рано утром 11 апреля в Министерстве обороны РФ заявили, что ударом крылатых ракет "Калибр" на окраине Днепропетровска уничтожен дивизион систем противовоздушной обороны С-300, поставленный Украине из Европы. Комплекс, по словам представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, был уничтожен в минувшее воскресенье.
В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава Украинских вооружённых сил
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер назвал ложными сообщения о том, что переданную его страной украинским властям систему ПВО С-300 уничтожили. Ранее в военном ведомстве России отмечали, что высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев (Харьковская область) уничтожены пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Но какие именно С-300 уничтожили российские крылатые ракеты?
Этот удар пополнил боевой счёт Российской армии на Украине. За время "Операции Z" военные уничтожили 234 зенитных комплекса С-300, "Бук-М1" и "Оса АКМ". Украина — в прошлом один из самых крупных операторов этих систем. На вооружении полков и бригад ПВО этой страны находилось не менее сотни дивизионов С-300П/ПС/ПТ, оставленных в стране после развала СССР. Но то, сколько этих комплексов, как оказалось, не главное — из большого количества С-300 к началу "Операции Z" боеготовыми остались не более 50. По мнению бывшего командира дивизиона С-200 Валентина Тимощука, пригодных для немедленного применения комплексов было немного.
Когда я увольнялся в запас из своей части, у нас было два исправных дивизиона из десяти по документам. Техника была образцово-показательной и периодически куда-то возилась на редкие учения. Основная масса вооружений давно перестала быть безопасной, методы работы с такой техникой устарели и давно не отвечают современным войнам. Использование ракеты в принципе опасно для ЗСУ, поскольку неизвестно, взорвется она в контейнере или нет
С-300 — зенитный ракетный комплекс, который был хорош вчера
В России С-300 (прозванные в НАТО grumble, англ. "ворчун") неоднократно модернизировались, и в результате на свет появилось сразу несколько разных версий. В 1993 году, сразу после распада СССР, на вооружении Российской армии появились С-300ПМ и ПМУ-1, через четыре года в строй встал комплекс С-300ПМУ-2 и С-300В на самоходном шасси. Помимо этого были доведены до ума и морские версии комплекса, последняя называется "Форт-М". Истощение ПВО Украины в первые несколько суток после начала "Операции Z" и работы боевой авиации, а также применения крылатых ракет привело к тому, что весь восточный театр военных действий, спланированный Украиной к началу мартовского наступления, оказался оголён. Какое-то количество С-300 Украине удалось сохранить, но речь, скорее всего, идёт о паре десятков пусковых в лучшем случае. Но и с ними всё не так просто, как кажется.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Присланные Словакией "для поддержки" комплексы С-300 — это самая старая, пробная версия некогда новейшей ПВО под названием С-300ПТ. Эти комплексы оказались в стране очень давно, а после начала трансформации под стандарты НАТО и вовсе стали ненужными. Техническое состояние словацких С-300ПТ до последнего момента было неизвестно, однако, по мнению опытных ракетчиков, без обслуживания такое оружие не может прожить достаточно долго, поэтому речь о безопасном и качественном хранении в течение двух десятков лет в словацких ангарах, конечно, не идёт.
Зенитно-ракетная система С-300 старых и новых версий практически идентична по списку необходимой техники. Комплекс состоит из командного пункта с радиолокатором обнаружения (он выдаёт центральное целеуказание) и радиолокаторов 5Ж15 (они меньше размером и работают по своим алгоритмам, отслеживая цели на малой и сверхмалой высоте). Этот комплекс был неплох для своего времени, однако к 2022 году не только морально, но и технически устарел: все частоты, на которых могли работать эти системы, засекаются любыми современными средствами контроля, особенно если речь о головке самонаведения ракет. Если говорить простым языком, то все С-300 ярко и отчётливо светились на обзорных экранах фактически до входа боевой авиации России в воздушное пространство Украины.
Причин для уничтожения поставленных Словакией комплексов было много, в том числе и перегруппировка войск с последующей подготовкой к главному сражению в Донбассе. Но главная задача бывшим военным видится в другом: Россия решила напомнить местной армии, что ключи от неба здесь есть только у одной стороны, и это не Украина.
С-300 — дальность поражения
Максимальная дальность стрельбы первых версий была невелика — всего 150 километров. А с учётом уничтожения значительной части украинской ПВО в центральной и западной части страны привезти в Донбасс украинским войскам было нечего. Подполковник запаса войск ПВО и воздушно-космической обороны Юрий Шпаковский отметил, что С-300 работали на Украине по принципу "авось чего-нибудь увидим".
Когда я посмотрел кадры с переброской ЗРС из Словакии, я прямо ахнул. Какой участок они собрались закрывать тремя пусковыми? Дополнительного оборудования нет, ничего нет, средств радиотехнической разведки никаких нет, о какой эффективности можно говорить? Это отдельно взятый дивизион, чтобы просто ножками потопать, на реальные боевые действия такое оружие не способно
Отдельно, по словам Шпаковского, следует отметить роль словацких спецслужб, которые, вероятно, имели неосторожность передать координаты или подробности маршрута по открытым каналам связи. Но и без этого, по словам подполковника ПВО в запасе, комплекс могли отследить российские специалисты.
Называть все признаки я не буду по объективным причинам, но если на протяжении нескольких часов пытаться налаживать работу дивизиона, то можно, как говорится, и на кадры кинохроники попасть. Не исключаю, что словацкий комплекс "вели" и другие специалисты, а потом разом накрыли и его, и те, что ранее перебрасывались Украиной на Восток. С точки зрения эффективности — изумительная операция
Шпаковский добавил также, что использование С-300 может иметь смысл только в сочетании с качественной эшелонированной ПВО. Остатки этих комплексов на Украине "драматически не влияют на ситуацию и не могут изменить или хотя бы задержать" проведение российской "Операции Z".
Почему С-300 уничтожили почти сразу после передачи?