5 доказательств того, что за применением "Точки-У" в Краматорске стоит Украина Оглавление Доказательство № 1 — Зеленский, Арестович и другие врали про удар по Краматорску с самого начала Доказательство № 2 — отличить "Точку-У" от "Искандера" можно почти мгновенно Доказательство № 3 — "Точка-У" применялась ВСУ в Донбассе много лет Доказательство № 4 — фото и серийный номер ракеты "Точка-У" Доказательство № 5 — украинские СМИ выдавали собственные ракеты "Точка-У" за российские и после удара по Краматорску Кто ударил "Точкой-У" по Краматорску? Сначала Украина попыталась свалить вину за применение ракет на Россию, а потом начала заметать следы собственного преступления. 68003 68003 "Точка-У" в Краматорске. Обложка © Telegram / SHOT

Доказательство № 1 — Зеленский, Арестович и другие врали про удар по Краматорску с самого начала

Ракета комплекса "Точка-У" с грохотом упала на привокзальную площадь Краматорска утром 8 апреля. Жители города, собравшиеся на эвакуацию, спешили покинуть подконтрольную ВСУ территорию. Попадание ракеты по привокзальной площади привело к значительным жертвам: по меньшей мере 52 человека погибло, ещё около ста получили тяжёлые ранения.

Официальные лица Украины — советник президента Украины Алексей Арестович и президент страны Владимир Зеленский — сразу сделали официальные заявления. Арестович заявил, что удар по вокзалу Краматорска нанесла Российская армия, использовав для этого ракету комплекса "Искандер". Зеленский в свою очередь сообщил о применении ракеты "Точка-У".

© LIFE SHOT

"Отличился" и назначенный Киевом "руководитель" Донецкой области Павел Кириленко. Сначала он написал про "Искандер", однако затем публикацию удалил.

© facebook.com (запрещён на территории Российской Федерации) / Павло Кириленко

В новом сообщении Кириленко отметил, что это была всё-таки "Точка-У", добавив, что "сути преступления это не меняет". Однако именно в типе ракет и заключается главная ложь Киева.

© facebook.com (запрещён на территории Российской Федерации) / Павло Кириленко

После того как были опубликованы первые фотографии с привокзальной площади Краматорска, стало очевидно, что украинская версия с применением "Искандера" провалилась, едва сформировавшись, — у основания ракеты хорошо просматривались решётчатые рули направления, характерные для ракет 9М79. Не дожидаясь разбора характеристик комплекса, украинские СМИ быстро сменили вектор информационной атаки и переключились на другие повороты сюжета.

Доказательство № 2 — отличить "Точку-У" от "Искандера" можно почти мгновенно

В Минобороны России по поводу трагедии в Краматорске ответили однозначно. Представители военного ведомства заявили, что "никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у Российских вооружённых сил не было и не планировалось". Особо в МО РФ подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооружёнными силами.

Практически сразу военные установили и место пуска. По сообщениям Минобороны, "Точку" украинская армия применила из района населённого пункта Доброполье к юго-западу от Краматорска. До привокзальной площади Краматорска ракета пролетела чуть более 50 километров. Максимальная дальность комплекса в два с лишним раза выше — 120 километров.

Фактическая дальность пуска "Точки-У" по Краматорску © distance.to

Доказательство № 3 — "Точка-У" применялась ВСУ в Донбассе много лет

Армия Украины начала применять ракеты "Точка-У" в Донбассе задолго до трагедии в Краматорске и предшествовавшему ей обстрелу Донецка. Только в открытых источниках говорится о минимум 45 пусках по территории Донецкой и Луганской народных республик. На Украине ракеты "Точка-У" состоят на вооружении 19-й ракетной бригады (в/ч А4239, г. Хмельницкий). Это подразделение начиная с 2014 года активно применяло ракеты "Точка-У" минимум с трёх стартовых позиций: Краматорский аэродром, поля между сёлами Логвиново и Калиновка, а также населённый пункт Покровское. Всего на вооружении украинской армии может находиться не менее 300 ракет 9М79 с фугасной и кассетной боевыми частями.

Основная часть известных пусков "Точка-У" ВСУ в Донбассе © Lost Armour. Info

Населённый пункт Доброполье находится в стороне от Славянска и Краматорска, где за восемь лет боевых действий окопались подразделения ВСУ, то есть относительно боеспособные соединения украинской армии уже отступили, опасаясь окружения и образования восьмого по счёту котла для Украины в Донбассе. В Доброполье, по некоторым данным, могли укрыться части ракетной дивизии ВСУ, которые командование перебросило подальше от боевых действий и, вероятно, планировало сберечь от быстрого окружения и уничтожения.

Доказательство № 4 — фото и серийный номер ракеты "Точка-У"

В первые несколько минут и ближайшие часы после применения ракеты "Точка-У" по привокзальной площади Краматорска украинские и западные журналисты снимали упавший корпус исключительно сверху, старательно игнорируя серийный номер. Западных журналистов вплотную к ракете допустили ближе к ночи. Едва ли не первые кадры с серийным номером ракеты были опубликованы итальянскими журналистами телеканала La7. На кадрах хорошо читается обозначение ракеты — Ш91579. Запомним эти цифры, они критически важны для понимания ситуации. Сами итальянцы, вероятно, были ангажированы и выполняли политический заказ, поскольку почти с ходу выдали своё заключение: дескать, серийный номер указывает... на российскую ракету, ведь "эти комплексы делали русские", видимо, забыв, что СССР перестал существовать много лет назад.

Сюжет La7 о ракете "Точка-У" с привокзальной площади Краматорска. Видео © tg.la7.it

Упавшая на привокзальную площадь Краматорска ракета 9М79-1 и ракеты, которые находили местные жители и ополченцы Донбасса начиная с 2014 года, отличается всего на две (в некоторых случаях три или одну) цифры. Серия 915 встречается в документах с обнаруженными в Донбассе ракетами комплекса "Точка-У" минимум пять раз. Серийные номера упавших близ Донецка и Луганска ракет также известны: Ш915622, Ш91565, Ш91566, Ш915527, Ш915328. Информация по ракетам по-прежнему доступна в базе данных, и снимки упавших ракет (а также серийные номера) можно изучить самостоятельно. Известны и даты применения ракет с этими номерами, а также места падения боевых блоков и частей.

(Ш915622) — 04.09.2014, г. Харцызск

(Ш91565) — 02.02.2015, г. Алчевск

(Ш91566) — 13.02.2015, с. Логвиново

(Ш915527) — 13.02.2015, с. Логвиново

(Ш915328) — 13.02.2015, с. Логвиново

Ещё как минимум две ракеты 9М79 "Точка-У" армия Украины применила по гражданскому населению уже после начала "Операции Z". Первая — с номером Ш915516 17 марта упала на Мелитополь, вторая — с номером Ш915611 разбилась 19 марта в Бердянске.

Обломки другой ракеты с серийным номером ВГ931181 были опубликованы бывшим нардепом Украины Антоном Геращенко и преподнесены как доказательство использования комплекса "Точка-У" Российской армией.

Фото © t.me / Pravda Gerashchenko

Однако если судить по базе данных с пусками ракет этого типа, то выводы совсем другие. Ракеты 9М79 с серийными номерами, начинающимися на ВГ9, активно применялись ВСУ в Донбассе. Падение ракеты с бортовым номером ВГ910840 зафиксировали в конце августа – начале сентября 2014 года в н.п. Снежное, а ракета с номером ВГ910833 попала в частный сектор Логвинова. Также активно эти ракеты украинская армия применяла при попытке прорвать окружение, в результате которого образовался "Иловайский котёл".

Любопытно, что зачастую украинская сторона не пыталась даже минимально работать с фотографиями. Помимо серийного номера на ракете в квадратике (слева) указан и номер партии [65], а в шестиугольнике (справа) даже номер приёмки в арсенал.

Какой вывод можно сделать, если упавшие в Донбассе в 2014–2015 годах ракеты идентичны той, что упала на привокзальную площадь в Краматорске 8 апреля? Все ракеты однозначно идентифицируются как украинские, поскольку ВСУ в целом не скрывают фактов применения ракет "Точка-У" после начала так называемой антитеррористической операции в 2014 году.

Доказательство № 5 — украинские СМИ выдавали собственные ракеты "Точка-У" за российские и после удара по Краматорску

Спустя сутки после удара по Краматорску украинский телеканал "Киев 24" опубликовал фотографии якобы сбитой возле Чернигова ракеты "Точка-У". Ведущий новостей назвал ракету не российской, а белорусской, но в кадр попал и серийный номер — Ш8957452.

Любопытно, но обломки ракеты с практически идентичным номером Ш89574 были сфотографированы в Донбассе... ещё в 2014 году. Конкретно эта ракета и следующая за ней (поскольку "Точка-У" применяется парой) прилетели с позиций ВСУ в район Саур-Могилы — кургана, с которого армия Украины пыталась выбить донецких ополченцев тяжёлым вооружением.

Ракеты "Точка-У" с серией 89 украинская армия применяла в Донбассе целыми пачками. К примеру, на этом видео из посёлка Клёновка местные жители показывают части ракеты с номером 89851, подшучивая, что это "подарки, которые им шлют укропы".

Осмотр упавшей части ракеты 9М79 жителями Донбасса. Видео © PeerTube

Всего в базах данных зафиксировано не менее пяти ракет с похожими серийными номерами.

Кто ударил "Точкой-У" по Краматорску?

Окончательный переход Российской армии с ракет "Точка-У" на оперативно-тактические комплексы "Искандер", которые официальные представители Украины упоминают в качестве инструмента якобы для удара по Краматорску, начался много лет назад. "Искандер-М" поставлялся в войска девять лет — с 2010-го по 2019 год. По завершении процесса главком Сухопутных войск, генерал армии Олег Салюков сообщил, что перевооружение с тактических ракетных комплексов (ТРК) 9К79-1 "Точка-У" на новые ОТРК "Искандер-М" завершила дислоцированная в Курске 448-я ракетная бригада 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа. Последняя из 13 ракетных бригад, на балансе которых ранее находились комплексы "Точка-У".

Таким образом, можно сделать вывод, что все ракеты "Точка-У", когда-либо упавшие или сбитые на территории Украины, принадлежат исключительно ВСУ и применяются украинской армией как для кровавых акций устрашения, так и для создания видеофейков о том, что Российская армия якобы стреляет таким оружием по мирным городам. Ответственность за кровавый военный теракт на железнодорожном вокзале Краматорска полностью лежит на ВСУ, командовании армии и высшем руководстве страны.

Фото © Telegram/SHOT Кто отдал приказ на применение "Точки-У" по Краматорску? 0 Президент Зеленский Министр обороны Алексей Резников Глава СБУ Иван Баканов Западные кураторы Украины

Авторы Сергей Андреев