Почему ВСУ ударили по Краматорску ракетой "Точка-У" Оглавление Ракетный удар "Точкой-У" в Краматорске Характеристики "Точки-У" Как отличить "Искандер-М" от "Точки-У"? Почему ракету "Точка-У" применили по Краматорску? 8 апреля ВСУ применили комплекс "Точка-У" в Краматорске. В результате удара погибло 30 человек. Ответственность за произошедшее Киев сразу возложил на Россию, однако с этой версией есть проблемы. 23282 23282 "Точка-У" в Краматорске. Обложка © Telegram / SHOT

Ракетный удар "Точкой-У" в Краматорске

Применение ракеты "Точка-У" по Краматорску произошло меньше чем через месяц после удара аналогичным комплексом по Донецку. В первые же минуты после мартовского удара ВСУ по городу стало известно, что от удара погибло по меньшей мере 20 человек, ещё более 30 были ранены. Ракетный удар по Краматорску оказался более трагическим: не менее 30 человек погибло, около 100 получили тяжёлые ранения. Советник президента Украины Алексей Арестович через несколько минут после ракетного удара опубликовал в социальных сетях заявление о том, что на Краматорск упала ракета комплекса "Искандер", принадлежащего российским военным. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал такое же заявление, однако позже сообщил, что на город всё-таки упала "Точка-У".

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По предварительным данным, пуск ракеты ВСУ могли провести с юго-западного или западного направления. Попадание ракеты пришлось на вокзал. Там последние пару дней проводится эвакуация населения. Краматорск и Славянск — два наиболее укреплённых города в Донбассе. Именно вокруг них может замкнуться кольцо окружения оперативного соединения украинской армии, а в окружении могут оказаться до 60 тысяч военных. В МО РФ уже опровергли заявления киевского режима о якобы нанесении ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области, однако фейк о применении российского комплекса "Искандер-М" сразу начали тиражировать украинские медиа.

Характеристики "Точки-У"

Окончательный отказ от оперативно-тактических комплексов "Точка-У" в Российской армии произошёл много лет назад, и списание техники началось даже чуть раньше, чем ракетные бригады ВС РФ получили новое оружие — оперативно-тактические комплексы "Искандер". Украинские военные от этих комплексов отказываться не стали. Оперативно-тактический комплекс "Гром", который должен был прийти на смену "Точке-У", доставшейся ВСУ от Советского Союза, так и не был создан.

Дальности комплекса украинским военным оказалось достаточно, чтобы применять "Точку-У" в боях на самых сложных направлениях. За восемь лет боевых действий в Донбассе ракеты 9М79 применялись как по самому Донецку, так и по прилегающим территориям. В открытых источниках можно найти огромное количество информации о боевом применении этих ракет. Ими обстреливали аэропорт Донецка, позиции ополченцев ДНР на Саур-Могиле (28 и 29 июля 2014 года), при попытках деблокировать котлы в Иловайске и Дебальцево. В 2009 году, за пять лет до госпереворота на Украине, только на основной базе хранения находилось 94 (по другим данным — 96) пусковых платформ и примерно три сотни (по некоторым данным, больше) ракет 9М79М и 9М79-1, причём самые свежие ракеты были выпущены и поставлены в войска в 1991 году.

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Отказ российских военных от "Точки-У" был продиктован массой причин, среди которых малый срок хранения. Гарантированный срок годности ракет 9М79 составлял десять лет (в том числе в полевых условиях два года), то есть срок безопасного хранения таких ракет истёк ещё 21 год назад. Но украинских военных это не смутило: применять по городам Донбасса ракеты этого типа оказалось удобно, а дальности пуска в сто километров вполне хватало, чтобы не опасаться ответного удара.

При этом версия нанесения удара двумя ракетами может подтвердиться: парного применения "для нанесения огневого поражения" требует уставная военная документация ещё советского образца. О таком сценарии применения ракет "Точка-У" 8 апреля по Краматорску говорил и глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, за время провокаций в Донбассе силы ДНР сбили 24 такие ракеты. При этом версия о якобы уничтожении одной из ракет ВСУ на подлёте пока не подтвердилась.

В Минобороны России заявили, что место запуска ракеты уже известно. По данным военных, удар по вокзалу Краматорска нанесен украинскими войсками из района Доброполья в 45 километрах от места ЧП.

Как отличить "Искандер-М" от "Точки-У"?

"Искандер-М" Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Несмотря на то что советник президента Украины Алексей Арестович и сам президент страны Владимир Зеленский уже обвинили Россию в применении "Искандеров" по вокзалу Краматорска, опознать ракету 9М79 на снимках с места трагедии легко. Как пояснил Лайфу военный эксперт Алексей Леонков, у ракет этого комплекса есть характерные особенности.

"Точка-У" Фото © Teleram © Караульный по рейтингам

Во-первых, расположение рулей, которые там видны. У "Искандера" они стоят на хвостовой части, к концу ракеты, и они меньше размером. У этой ракеты видно, что они смещены от того места, где вырываются реактивные газы. И второе — эти рули торможения представлены в виде сот Алексей Леонков Военный эксперт

Ракеты "Искандера" и "Точки" схожи визуально, но отличия есть. Главная особенность старых советских ракет — система управления полётом. Для большей стабильности и меньшего вращения на ракетах 9М79 ближе к задней части расположены складные крылья, которые раскрываются после запуска и в остальное время сложены "по-походному", то есть прижаты к корпусу. Другая особенность ракет советского образца — решётчатые рули-стабилизаторы. Они отвечают за ориентацию ракеты в пространстве и точное поражение цели.

Ракеты "Искандера" управляются иначе. Вместо аэродинамических рулей на российских ракетах используются газодинамические двигатели, примерно такие же, как маневровые двигатели на космических кораблях. Они работают импульсно и позволяют быстрее и точнее корректировать направление полёта. Их использование позволило отказаться от решётчатых рулей направления в пользу небольших крыльев, расположенных у основания ракеты, рядом с двигателями. Упавшие на Донецк и Краматорск ракеты не имеют маленьких рулей, а решётчатые рули управления, характерные для старых советских ракет, которых полно у Ракетных войск Украины, видны на фотографиях невооружённым глазом.

Почему ракету "Точка-У" применили по Краматорску?

Фото © Telegram / SHOT

Цинизма подлой провокации ВСУ добавляет сразу несколько обстоятельств. Во-первых, на корпусе ракеты краской была нанесена надпись "За детей", хотя именно дети (и их матери), по некоторым данным, в основном и стали жертвами удара. Во-вторых, украинские власти не могли не знать, что эвакуация мирного населения проводится как раз с вокзала: Краматорск всё ещё находится под контролем Украины. Это, судя по тактике удара, должно было привести к другому результату и переносу ответственности на российских военных. Но в Минобороны России с самого начала "Операции Z" отмечают, что по гражданским объектам Российская армия ударов не наносит. К тому же стратегической ценности у вокзала Краматорска немного: это не узловой железнодорожный хаб, там нет скоплений военной техники.

Однако Краматорск и Славянск — два центральных укрепрайона группировки ВСУ, которую через несколько дней может ожидать полное окружение. Российские военные уже начали подготовку к решающему сражению в Донбассе. Помимо перегруппировки основных сил методично уничтожаются топливные базы и места скопления тяжёлой техники Украины, которую Киев пытается экстренно перебросить на восток, пытаясь всеми силами избежать окружения крупной группировки. Но ударов ни по Краматорску, ни по Славянску ВС РФ не наносят.

Вместо этого российская авиация и ракетные войска методично выводят из строя каналы снабжения украинской армии. И провокацией в Краматорске ВСУ, вероятно, попытались переложить ответственность за собственные зверства на Юго-Востоке на Армию России. Точно так же украинские и европейские СМИ вели себя, когда ракеты "Точка-У" были применены 14 марта в Донецке. Тогда итальянская газета La Stampa выдала кадры боевого применения ракеты ВСУ по гражданскому населению Донецка за последствия нападения России на один из украинских городов. Не исключено, что перекладывание ответственности начнётся и между силовыми структурами Киева, когда отпираться от участия в кровавом ударе станет бесполезно.

Фото © Telegram / SHOT Почему ВСУ ударили ракетами "Точка-У" по Краматорску? 0 Запугивают местное население. Пытаются обвинить Россию. Просто промахнулись и попали по вокзалу.

Авторы Сергей Андреев