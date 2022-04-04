Расстрел на улицах: Что на самом деле произошло в Буче Западные и украинские СМИ бездоказательно "повесили" трагедию в Буче на Российскую армию. Но слишком многое в этой истории вызывает вопросы, ответы на которые невозможно было получить за 48 часов. 411307 411307 Украинские военные в городе Буча, Украина. 2 апреля 2022 года. Обложка © Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket

Что произошло в Буче

В последние дни марта – первых числах апреля, после начала перегруппировки и передислокации части российских войск в другие районы Украины, в городе Буча (от которого меньше 50 километров до Киева) появились украинские войска и отряды территориальной обороны. Через пару дней по улицам Бучи прокатилось несколько волн зачисток, организованных местными силовиками. По некоторым данным, украинские спецслужбы при помощи территориальной обороны искали тех, кто "сдал город" Российской армии и подозревался в сотрудничестве с российскими военными.

Поздно вечером 2-го и всю первую половину 3 апреля практически одновременно — сначала в телеграм-каналах, а затем и на страницах западных СМИ — появлялись фотоматериалы с лежащими на улицах Бучи трупами, а подписи к ним гласили, что к расстрелу мирного населения якобы причастна Российская армия.

Видео © "Эспрессо ТВ"

В Минобороны России уже отреагировали на эти публикации: в военном ведомстве сообщили, что российские подразделения полностью вышли из Бучи ещё 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров РФ и Украины в Турции. Отдельно в военном ведомстве отметили, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет. О проведении спецоперации СБУ и местной теробороной Федорук не упоминал и не сказал ни слова о трупах на улицах и причастности к этому российских военных.

Расстрел в Буче: фейк или нет?

То, что произошло в Буче, — это и трагедия, и фейк одновременно. Трагедией и преступлением геноцид мирного населения под Киевом можно считать хотя бы потому, что вооружённые люди убивали безоружных людей, только-только привыкших к мирной жизни. Они сидели в своих домах и изредка выходили на улицу — в магазин или просто для того, чтобы узнать обстановку. Всё время, пока город находился под контролем Российских вооружённых сил, в Буче местные жители свободно передвигались по городу, пользовались сотовой связью и регулярно звонили родственникам в другие регионы, а российские военные успели раздать более 450 тонн гуманитарной помощи. Не было перебоев с продуктами и водой, исправно и в обычном режиме работали канализация и другие жизненно необходимые городу коммуникации.

Из массовых публикаций читатели западных СМИ узнали совсем другое. Пресса и блогеры преподнесли историю так, что, покидая Бучу, Российская армия якобы расстреляла мирных жителей. Без причины. Главным доказательством послужило видео проезда ВСУ вдоль города, на котором хорошо видны лежащие на обочине тела мирных жителей. Однако местные и западные СМИ, сотрудники которых внезапно оказались в Буче почти сразу после того, как было получено разрешение от СБУ, прокололись на "мелочах", из-за которых фейк о причастности Российской армии рассыпается на куски.

Фото © Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket

На одежде некоторых убитых видны белые повязки. Так местные обозначали, что они мирные граждане и не воюют против России. Российские военные этого не требовали, однако люди стали носить белые элементы на верхней одежде и завешивали окна белыми простынями в знак того, что в доме нет ни украинских военных, ни оружия. Зачем бы российским военным убивать лояльных им мирных людей? А вот для украинских войск человек с белой повязкой — однозначно враг, подлежащий уничтожению. Другую часть убитых сотрудники СБУ якобы нашли в подвалах нескольких зданий — почти у всех были связаны руки.

Это уже почерк сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Ещё несколько лет назад Фонд исследований проблем демократии публиковал подробный отчёт о том, что практиковать связывание и пытки с последующим убийством в СБУ начали уже в 2014 году. У многих из мирных жителей, найденных в домах и на улицах Бучи со связанными руками, были прострелены затылки, что говорит о самой настоящей казни.

Труп с перевязанными руками, найденный в городе Буче, Украина. Фото © ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Кто убил людей в Буче, или Почему Украина бомбит собственные города

Отвечая на вопросы издания Newsweek о том, что произошло в Буче, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил: "США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город артиллерийскому обстрелу." Это, по словам Антонова, могло привести к потерям среди мирного населения. Антонов заметил также, что киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию. Однако артиллерийский удар по Буче сразу после выхода российских военных — это лишь половина "вклада" властей Украины в миф о зверствах российских солдат.



Помимо украинской армии и СБУ в Бучу входили так называемые отряды территориальной обороны. Это наспех сформированные из обычных людей вооружённые группы, появившиеся в Киеве в первые дни после начала "Операции Z". В обычной жизни они бы никогда не смогли получить оружие. Но бесконтрольная раздача оружия властями страны привела к тому, что до четверти всех стволов (а всего на руки было выдано около 20 тыс. автоматов и пулемётов) могло оказаться в руках бывших и даже разыскиваемых уголовников.

Одним из тех, кто опубликовал видео с движением по улицам Бучи, стал главарь киевской теробороны Сергей Коротких по прозвищу Боцман. Его отряд не отличается особым профессионализмом, и на видео хорошо слышно, как боевики запрашивают разрешение стрелять по всем, у кого нет никаких опознавательных знаков. Командир группы немедленного реагирования спецназа МВД РФ, подполковник Игорь Руманов отметил, что, судя по коммуникации между членами отряда, на видео попала часть самой настоящей зачистки: группа движется по центру дороги, очевидно, не опасаясь ответного огня или засады.

Члены отряда Боцмана двигаются по улицам Бучи, источник https://t.me/botsmanua/16178

Насколько я понимаю, у бойцов теробороны не было чёткой задачи, им, судя по тому что я увидел и услышал, приказали просто зачистить территорию и дали добро стрелять во всех, кто кажется подозрительным. Отличительная черта украинцев — опознавательный знак в виде синей или жёлтой ленты. У мирных людей в Буче такие ленты или повязки были белыми, что как бы намекает на отсутствие принадлежности к любой из сторон. Этой же белой тканью в большинстве случаев связывали руки и тем, на ком вообще не было никаких опознавательных знаков. Ни одного убитого на фотографиях с синими или жёлтыми повязками я не видел Игорь Руманов Ветеран спецназа МВД, командир группы немедленного реагирования

Такая вседозволенность, по словам Руманова, ранее привела к десяткам трагических инцидентов в Киеве, когда обычных гражданских, собравшихся покинуть город на машине и уехать подальше от боевых действий, боевики территориальной обороны расстреливали из автоматов.

Геноцид по методичке

Чтобы понять, кому был выгоден фейк о геноциде мирного населения в Буче, нужно сопоставить некоторые факты. Во-первых, перед каждым крупным поражением украинской армии ранее происходило нечто подобное. К примеру, появлялись вбросы о якобы расстреле мирного населения в Чернигове, потом последовала провокация с роддомом и драмтеатром в Мариуполе, а теперь произошла ещё более кровавая трагедия в Буче.

Во-вторых, боевики территориальной обороны при поддержке СБУ в этой истории — лишь инструмент, который использовали для самой грязной работы. И когда российская сторона докажет непричастность своих военных к преступлениям, боевиков теробороны просто "случайно ликвидируют". В-третьих, ВСУ несут большие потери, и зарубежной помощи, в том числе от США и Германии, для исправления ситуации недостаточно.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник — один из тех, кто знает ответ на вопрос, кому выгодна резня в Буче. У себя в твиттере он написал следующее: "Для того чтобы правительство Германии наконец осмелилось оказать немного больше давления на Россию и ужесточить новые санкции, должны быть убиты сотни украинских мирных жителей, а женщины снова изнасилованы. Окей".

Jetzt im Klartext: damit die Ampel-Regierung sich endlich wagt, Russland ein bisschen mehr unter Druck zu setzen & weitere Sanktionen (Gas- & Öl-Embargo dabei?) zu verschärfen, müssen immer wieder Hunderte ukrainische Zivilisten abgeschlachtet, Frauen vergewaltigt werden. Okey https://t.co/tUWrvwlVRW — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 3, 2022

После того как по украинскому сегменту Интернета распространились страшные кадры с убитыми людьми на улицах Бучи, лидеры европейских стран наперебой начали обсуждать эти события, игнорируя здравый смысл, хронологию событий и силы, которые организовали расстрел местного населения. Реакция украинских официальных лиц оказалась ожидаемой: глава МИД Украины Кулеба потребовал от стран G7 немедленно ввести новые санкции против России. "Отличились" и европейцы: к примеру, председатель Европейского совета Шарль Мишель пообещал поддержку Украине со стороны Евросоюза в преследовании за военные преступления, совершённые на территории Украины, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что геноцид в Буче — повод отказаться от российских угля и нефти.

В расследовании этого инцидента, а также в публикации доказательств западные страны, похоже, не заинтересованы. 4 апреля Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буче. Однако, как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, "в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза".

Братская могила в городе Буче, Украина. Фото © Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Судя по скоординированности публикаций в СМИ и соцсетях с обвинениями России, расстрел мирного населения в Буче вовсе не был случайным зверством украинских силовиков по отношению к собственным гражданам. Эта спланированная и продуманная акция — один из элементов информационной войны. Армия Украины практически полностью утратила боеспособность и централизованное командование, а после перегруппировки войск России и нанесения решающего удара по ВСУ в Донбассе будут ликвидированы её самые боеспособные соединения. В этих условиях убийство мирных жителей в Буче может быть использовано Украиной, а также США и рядом других стран как повод для отказа от дальнейших переговоров и наращивания милитаризации Незалежной, а также продолжения незаконного экономического давления на Россию.

Следы от пуль на автомобиле с надписью "Дети", Буча, Украина. 3 апреля 2022 года. Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency Кто должен отвечать за расстрел мирных жителей в Буче? 0 Националистические батальоны Территориальная оборона СБУ Украинская армия

Авторы Сергей Андреев