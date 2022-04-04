Кого на самом деле пытались забрать украинские вертолёты из Мариуполя Незадолго до попытки вывезти боевиков "Азова" из Мариуполя на необходимости открыть гуманитарный коридор из города настаивал президент Франции Эммануэль Макрон. 223418 223418 Обложка © Getty Images / Alona_Nikolaievych / Ukrinform / Future Publishing

Мариуполь — карта боёв

13 марта 2022 года Воздушно-космическими силами России был нанесён ракетный удар по центру подготовки ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области. Помимо значительного количества наёмников из США и Великобритании там оказались и французские подданные. Через несколько дней, 31 марта, стало известно, что глава французской военной разведки Эрик Видо досрочно сложил с себя полномочия якобы "из-за неспособности предвидеть" события, развернувшиеся на Украине.

Через несколько дней после отставки Видо началась одна из ключевых фаз "Операции Z" — наступление на занятый неонацистами Мариуполь и дальнейшее окружение города. Сразу после того, как кольцо окружения вокруг города стало смыкаться, а дробление "котла" на сектора и дальнейшая зачистка стали лишь вопросом времени, украинский спецназ начал предпринимать попытки вывезти из города неких лиц из "высшего руководящего состава", которых сначала относили к командованию националистических батальонов.

Точек выхода из окружения было две — район завода "Азовсталь", который простреливается и контролируется российскими войсками и силами ДНР, а также порт Мариуполя, на выходе из которого и были сбиты два украинских вертолёта из состава группы эвакуации. Один из вертолётов Ми-8 упал недалеко от населённого пункта Рыбацкое, второй рухнул в море.

Вид на завод "Азовсталь". Мариуполь, Донецкая область, Украина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Практически сразу после этого прекратились звонки от президента Франции Эммануэля Макрона. С начала специальной военной операции он звонил в Москву несколько раз и намекал на организацию гуманитарного коридора из Мариуполя, избегая при этом обсуждения гуманитарного положения в других городах. Причины, почему Макрона интересовал именно Мариуполь, оказались понятны лишь некоторое время спустя.

Кто находился в сбитом над Мариуполем вертолёте

По некоторым данным, на борту двух сбитых вертолётов могло находится до 30–35 человек. Помимо членов экипажа и раненых боевиков "Азова" на борту двух сбитых Ми-8, предположительно, окружённый Мариуполь пытались покинуть не менее двух офицеров французской службы внешней разведки DGSE. В Мариуполе французские военные могли заниматься вопросами связи и радиоэлектронной борьбы.

База военизированной группировки батальона "Азов" недалеко от Мариуполя. Фото © Getty Images / Pierre Crom

По словам ветерана спецназа ГРУ капитана запаса Анатолия Звонарёва, с 2014 года французские "операторы" неоднократно, но тайно посещали Донбасс с целью изучения тактики тогда ещё ополченцев ДНР и ЛНР.

Об активном участии в спецоперациях в Донбассе этих людей данных крайне мало. Франция активно снабжала Украину системами связи и оказывала другую помощь с начала активных боевых действий в Донбассе, включая вооружения. На каких условиях это оборудование передавалось, сказать сложно, но то, что оно было у Киева, это факт Анатолий Звонарёв ветеран спецназа ГРУ капитан запаса

Через несколько дней после начала "Операции Z" стало известно, что Франция поставила Украине несколько десятков противотанковых комплексов Milan. Их обслуживанием на первых порах занимались "добровольцы" из стран НАТО, знакомые с французской техникой. Какое количество вооружений оказалось в Мариуполе вместе со специалистами внешней разведки DGSE, трудно посчитать точно до окончания операции по зачистке города, но речь может идти о десятках специалистов. В начале марта об этом спросили начальника штаба французской армии генерала Тьерри Буркхарда, однако он ответил, что Франция "не афиширует объёмы военной помощи Украине, чтобы не спровоцировать военный конфликт с Москвой".

Буркхард добавил, что "русские могут согласиться с определённым количеством вещей, но они не могут смириться с тем, что мы преувеличиваем нашу поддержку Украины" и "чем меньше мы говорим, тем больше мы можем сделать".

Начальник Главного штаба Вооружённых сил Франции Тьерри Буркхард. Фото © ТАСС / Zuma

Ветераны спецназа ГРУ поясняют, что с присутствием людей из французской разведки и, вероятно, сил специальных операций в Мариуполе связаны и несколько попыток проникнуть в город именно по воздуху, поскольку вертолёт — единственный способ получить хотя бы призрачный шанс на спасение из окружения. Эвакуация командования нацбатальонов при этом может быть лишь операцией прикрытия, чтобы никто, в том числе и в ближайшем окружении военного руководства Украины, не понял, в чём состоит реальная цель.

Кто остаётся в Мариуполе сегодня

Опытные военные отмечают, что после того, как все останки погибших во время крушения двух вертолётов Ми-8 идентифицируют, будет сделан вывод о том, кто из боевиков нацбатальонов мог остаться на территории города. По некоторым данным, численность группировки боевиков, укрывшихся на территории "Азовстали" и в районе порта Мариуполя, может достигать 3–5 тысяч человек. Численность иностранных специалистов, в том числе из Франции, пока не разглашается, однако, по словам ветерана спецназа ГРУ Анатолия Звонарёва, речь может идти о самых подготовленных специалистах французской армии с уникальным боевым опытом.

Я просто напомню их географию. Французские ССО работали в Ливии в 2011 году, и именно французская разведка передавала спутниковые снимки силам США и НАТО для ударов по ключевым объектам страны. 11 лет назад в Ливии работало около 200–300 специалистов, поэтому, я думаю, на мариупольском направлении — с учётом сложности обстановки и важности города — может быть окружено от 50 до 150 французских специалистов. Это люди самого широкого профиля. Главные, кто там мог остаться, — это корректировщики огня, снайперы, специалисты по связи и медицинская служба. С этим у ВСУ и нацбатов всегда было особенно плохо, и в НАТО это знали ещё много лет назад Анатолий Звонарёв ветеран спецназа ГРУ, капитан запаса

Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что с 00 часов 3 апреля 2022 года начинает работу гуманитарный коридор из Мариуполя в город Бердянск. Вооружённые силы РФ и ДНР гарантируют неукоснительное соблюдение "режима тишины" на маршруте движения. Неделю назад греческие СМИ сообщали, что с "гуманитарной миссией" в Мариуполь может прибыть министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Он, как и президент Франции Эммануэль Макрон, ранее не проявлял желания посетить другие регионы страны, а также прибыть с гуманитарной миссией в Донецкую и Луганскую народные республики.

Эксперты отмечают, что присутствие в окружённом Мариуполе французских военных заставило "партнёров по НАТО" срочно искать решение по спасению инструкторов НАТО от неминуемой гибели в "мариупольском котле", куда их отправили для "активной помощи украинской армии". Примечательно, что желание "как можно быстрее" посетить Мариуполь появилось у Никоса Дендиаса как раз после того, как под Мариуполем была уничтожена группа украинских вертолётов, летевших на выручку окружённому гарнизону.

Фото © Getty Images / Sylvain Lefevre Остались ли в Мариуполе французские военные? 0 Да, остались Нет, успели сбежать до окружения Остались, но будут выбираться под видом мирных жителей

Авторы Сергей Андреев