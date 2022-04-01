Для чего Армии России понадобилась перегруппировка войск в Донбассе Оглавление Операция в Донбассе и потери ВСУ на Украине Какая ситуация в Донбассе на сегодняшний день Специальная военная операция на Украине Когда закончится спецоперация на Украине Российская армия готовит крупнейшую операцию на Украине: скоро должен замкнуться котёл, в который попадёт около 50 тысяч украинских военных. Чем это грозит ВСУ? 188582 188582 Обложка © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Операция в Донбассе и потери ВСУ на Украине

29 марта в ходе селекторного совещания министр обороны Сергей Шойгу подвёл итоги первого этапа спецоперации на Украине. Он отметил, что армия выполнила основные поставленные задачи на киевском и черниговском направлениях и сейчас там идёт перегруппировка войск. Боевой потенциал противника существенно снижен, и это позволяет сосредоточить основное внимание на главной цели — освобождении Донбасса.

По итогам первой фазы специальной военной операции украинская армия лишилась главной возможности, жизненно важной для вооружённых сил, — ВСУ больше не могут перебрасывать подкрепления, топливо и возможность проводить ротацию сил, фактически оставляя отдельное соединение войск, состоящее из нацбатов и регулярной армии, один на один с силами ДНР, ЛНР и Российской армией.

Блокирование крупных городов и точечное применение крылатых ракет позволило заняться продвижением по двум важнейшим направлениям — к Северодонецку и Лисичанску. Два других крупных города — Славянск и Краматорск — всё ещё находятся под контролем ВСУ, и, по некоторым данным, именно там сосредоточена значительная часть как личного состава, так и вооружений.

По словам бывшего офицера Оперативного управления Генштаба Минобороны СССР Геннадия Кошлакова, продвижение войск с севера будет поддержано броском сил с южного направления: окружение со стороны Мариуполя станет неожиданностью для юго-западной группировки ВСУ, которой, скорее всего, уже никто не придёт на помощь.

Продвижение с юга — от Бердянска и Мариуполя — позволит зачистить южный фланг группировки ВСУ. Точно нельзя сказать, какие силы там остались, но именно они тревожат южные окраины Донецка по ночам. Регулярно прилетают снаряды и ракеты в Кировский и Петровский районы города, однако по ходу продвижения активность будет снижаться. Когда их ВСУ начнут выдавливать, у них будет два варианта: откатиться подальше к основным силам в Краматорск и Славянск или быть уничтоженными на месте. Проблема в том, что в Донбассе долгое время находится большое количество боевиков из нацбатов. Их нейтрализация может занять некоторое время Геннадий Кошлаков Бывший офицер Оперативного управления Генштаба Минобороны СССР

Однако главная проблема при начале зачистки с мариупольского направления практически решена. Все основные трассы, по которым ВСУ может рискнуть перебросить подкрепления, находятся под контролем российской авиации. Это усложняет задачу для украинской армии и одновременно упрощает её для российской, поскольку все крупные шоссе к югу и востоку от ДНР и ЛНР позволяют перемещать силы для окружения украинской армии так, как того требует обстановка.

Какая ситуация в Донбассе на сегодняшний день

Донбасская группировка ВСУ уже отрезана от подкреплений с юга, востока и севера, и единственным "коридором", которым украинские военные могут воспользоваться, остаётся западный участок с трассой Донецк – Павлоград. Но и этой лазейке, по всей видимости, осталось недолго.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Вариантов наступательных действий с юга два: широким фронтом от Мелитополя, Бердянска и Мариуполя при поддержке авиации или узким клином с быстрым прорывом в сторону Павлограда и рассечением главной трассы Донецк – Павлоград (Е50) надвое. Не исключено, что может появиться и третий — с занятием точек значительно западнее окружённой группировки, например мощный бросок "за спину" донбасской части остаткам оперативного командования "Север" в район треугольника Петропавловка – Дмитровка – Первотравенск с параллельным блокированием Павлограда. Такой манёвр позволил бы не просто рассечь трассу Донецк – Павлоград, но и открыл бы возможности полностью её заблокировать и обезопасить. Если будет разыграна именно эта тактическая задача, то блокировать силы Краматорска и Славянска будет значительно легче.

Карта специальной военной операции на Украине Посмотреть

Специальная военная операция на Украине

К началу разогрева нового, восьмого по счёту котла для украинской армии всё готово. С помощью авиации и "Калибров" Российская армия уничтожила важнейшие объекты инфраструктуры ВСУ, включая железнодорожный узел Павлоград-1. Далее в ходе наступления Российской армии предстоит рассечь группировку на локальные очаги с целью их последовательного уничтожения — точно так же, как это делала Красная армия, освобождая Украину.

Мариуполь. Фото © Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency

Однако Советская армия была ограничена в возможностях: ночные операции тогда почти не проводились, а ударная авиация привлекалась гораздо реже, чем того требовала ситуация. У Российской армии — другие возможности: почти наверняка можно ожидать, что укреплённые районы ВСУ в замкнутом со всех сторон "котле" начнут дробить на части не только днём, но и ночью. Необходимый опыт для этого уже имеется. К тому же шанса на то, чтобы ещё раз окопаться ночью в старых "лежанках, уже не будет: рейды "ночных охотников", вертолётов Ка-52 и Ми-28НМ, позволят пресечь любые попытки перегруппироваться под покровом ночи.

Здесь важно отметить, почему президент Украины Владимир Зеленский экстренно поменял командующего оперативными силами на востоке. Новый командир группировки ВСУ на Донбассе Эдуард Москалёв долгое время возглавлял 300-й учебный танковый полк 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ. Он знает о советской тактике боевой работы и военных манёврах побольше своих предшественников, однако с его назначением Киев явно запоздал: у ВСУ, особенно в направлении Донбасса, большие потери, техники и топлива не хватает, и, по сути, командующий украинской армией сталкивается с той же ситуацией, что и командующий 6-й армией фельдмаршал Паулюс в 1942 году под Сталинградом. Для последнего это закончилось печально: Паулюса взяли в плен, а всю группировку, предварительно лишённую снабжения, топлива и боеприпасов, перемололи в котле.

Опыт и знания Эдуарда Москалёва могут толкнуть его на трудное решение — попытку экстренного выхода из огромного котла, — но такое решение сопряжено с большим риском. Рассчитывать на помощь Киева Москалёву не приходится, так как значительная часть всех нефтебаз как в Киевской области, так и в близлежащих районах уничтожена, столица Украины блокирована, как и все основные крупные центры, откуда можно было бы ожидать переброски подкреплений, например линия с севера на юг: Харьков – Чугуев – Купянск – Изюм. Одновременное движение по нескольким направлениям — с юга от Мариуполя, с севера от Изюма, с востока от исходных позиций ДНР и ЛНР — позволит не просто надломить фронт и оборону ВСУ, но и спровоцирует так называемое блинное обрушение, когда вся конструкция, выстроенная ВСУ при помощи США и НАТО на Донбассе за восемь лет, обрушится внутрь замыкаемого котла, погребая под собой тех, кто не успел выйти.

Когда закончится спецоперация на Украине

В памяти некоторых украинских военных ещё свежи прорывы из Иловайска и Дебальцева, в которых ВСУ потеряли до 85% от всей группировки в так называемой зоне АТО. Любопытно, что в Славянске и Краматорске находится и эвакуированная часть того, что раньше называлось оперативным командованием "Север" ВСУ, включая некоторое количество техники 1-й отдельной танковой бригады из Чернигова. Это соединение примечательно тем, что, прикрывая отход основных сил из дебальцевского котла в январе-феврале 2015 года, украинские танкисты попали в засаду и были практически полностью уничтожены без применения авиации и средств воздушной разведки как таковых.

Бывший пилот Су-25, гвардии майор запаса Руслан Халиуллин отмечает, что для ВСУ в Донбассе сейчас нет хороших вариантов и с каждым днём положение ухудшается.

Особенность замыкания любого крупного котла в том, что линия его обороны каждые сутки размывается. Тех, кто находится внутри, физически ликвидируют, а возможности перебрасывать подкрепления не будет. Проблема для ВСУ сейчас, на мой взгляд, состоит в том, чтобы решить, кто и как будет отходить. Они будут оказывать сопротивление, но долго существовать в условиях снарядного голодания, отсутствия еды, воды и топлива не смогут. О каком конкретно сроке идёт речь, сказать трудно, но если добавить к блокированию по земле и авиационный компонент, то положение выглядит, я бы сказал, тревожным для них, если не бедственным Руслан Халиуллин Бывший пилот Су-25, гвардии майор запаса

После того как с 60-тысячной группировкой украинской армии будет покончено, ВСУ фактически перестанут существовать как единое формирование. Опыт 406-й артиллерийской бригады, бежавшей из Бердянска, как только на границах области появилась российская военная техника, а также попытка командования боевиков "Азова" сбежать из окружённого Мариуполя говорят о том, что погибать в котле в Донбассе украинские военные и радикалы не готовы. Такие события могут привести к тому, что история с пленением фельдмаршала Паулюса в обозримом будущем может повториться.

Фото © Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket Когда ВС РФ замкнёт котёл в Донбассе? 0 В ближайшую неделю В течение двух недель До конца апреля

Авторы Сергей Андреев