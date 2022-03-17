Для чего Зеленский отправил в Донбасс генерала, которого презирают местные Вместо попытки спасти украинскую армию новый командующий может начать этнические чистки. Чем прославился генерал Эдуард Москалёв. 198995 198995 Обложка © armyinform.com.ua

16 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Эдуарда Москалёва новым командующим Операцией Объединённых сил (ООС). По некоторым данным, ему поручено спасти группировку ВСУ в Донбассе от полного разгрома.

Кто такой Эдуард Москалёв и за что его ненавидят жители Донбасса

Примечательно, что Эдуард Москалёв сменил на посту командующего ООС своего непосредственного начальника генерал-лейтенанта Александра Павлюка, не продержавшегося в должности и четырёх месяцев. По некоторым данным, именно Павлюк ответственен за отчаянное положение украинской армии в Донбассе. Его в свою очередь назначили главой Киевской военной администрации и поручили ему готовить город к обороне, помогать же ему будет уволенный глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

Эдуард Москалёв известен ещё и тем, что принимал американскую делегацию во главе с полковником и атташе в Киеве Бриттани Стюарт в районе Операции Объединённых сил Украины (ООС) в Донбассе и знакомил американцев с оперативной обстановкой, фактически отчитываясь о ходе операции. Также непосредственно руководил карательными операциями на востоке Украины. В 2016 году Москалёв в одном из интервью украинским СМИ рассказал, как украинскую армию встречают в Донбассе.

Местные жители тогда часто нас сдавали... Бывало такое, что, когда, например, мы в Дебальцево заходили, народ нас очень нехорошо встречал. Знаете, я за всю свою жизнь никогда раньше не видел такой ненависти во взглядах. Когда на тебя смотрят — а тебя даже пронзает от ненависти в глазах Эдуард Москалёв Командующий Операцией Объединённых сил

Сдержать наступление России

Эдуард Москалёв (справа). Фото © gorod.cn.ua

В настоящий момент в зоне ООС сложилась тяжёлая обстановка для сил ВСУ. Российская армия наступает по нескольким направлениям: сжимается кольцо окружения вокруг Мариуполя, войска продвигаются в Рубежное, освобождён город Волноваха, наши сапёры приступили к разминированию территории. Отступающие националисты в отчаянии стреляли по жилым домам. Велика вероятность того, что ВСУ будет окружена с юга. По предварительным прогнозам, оборона ВСУ в Донбассе держится из последних сил и через одну-две недели российские военные раздавят её окончательно.

В одном из недавних интервью экс-начальник Генштаба ВС РФ (в 2004–2008 годах) Юрий Балуевский высказал мнение, что ВСУ не управляются и не контролируются центральной властью и находятся в состоянии агонии. На фоне кризиса и неминуемого провала руководством Украины и было принято решение о кадровых перестановках, однако они могут лишь незначительно отсрочить наступление неизбежного.

Двухконтурный котёл

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Если посмотреть на карту, в зоне Операции Объединённых сил в Донбассе над группировкой украинских войск нависла серьёзная угроза. Сразу с двух сторон — на юге с Мариуполя и на востоке от Донецка — ВСУ могут замкнуть в очередной, восьмой по счёту "котёл", который сами военные в шутку прозвали "двухконтурным" за два направления движения. Первые семь пришлись на период 2014–2015 года. В "Изваринском (или Южном) котле", который стал финальной точкой в спецоперации, проведённой ополченцами ДНР, оказалось до 8000 бойцов ВСУ, часть из которых дезертировала.

В "Иловайском котле" окружили и уничтожили до 5000 украинских военных и бойцов нацбатов. Украинские военные тщетно пытались выйти из "котла", из-за чего понесли большие потери. В ходе ожесточённых боёв за донецкий аэропорт ВСУ потеряли до 1500 военнослужащих, включая подразделения Главного управления разведки. В июне того же года силы ЛНР блокировали группировки ВСУ и Нацгвардии в районе луганского аэропорта и образовали "Луганский котёл", в котором оказалось окружено от 500 до 2000 бойцов украинской армии.

В августе 2014 года силы Новороссии взяли украинскую армию в "Амвросиевский котёл". В него попали не только представители "амвросиевской" группировки, которая насчитывала около пяти-шести тысяч человек, но и участники карательных батальонов "Айдар", "Шахтёр" и "Донбасс". В конце лета 2014-го ополченцы Новороссии взяли под контроль северо-восточную часть Еленовки и окружили кольцом подразделения Нацгвардии "Азов" и "Днепр", насчитывавшие не менее 2000 бойцов. Это "Еленовский котёл".

22 января группировка ВСУ была загнана в самый крупный, "Дебальцевский котёл". Финальным аккордом стало взятие ополченцами под контроль трассы М103 Дебальцево – Артёмовск, что отрезало группировку ВСУ от основных сил. В этом окружении ВСУ потеряли до 8000 бойцов.

Когда Россия возьмёт Киев

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Силы ВСУ стянуты к Северодонецку, Лисичанску и городу Рубежное, и именно на них сейчас ориентировано наступление Народной милиции ЛНР. По словам главы республики Леонида Пасечника, к 14 марта силы ЛНР заняли до 80% Луганской области. Вместе оперативное командование ВСУ "Север" может насчитывать до 50 тыс. человек, а их окружение станет отправной точкой для физической ликвидации угрозы всему Донбассу, после которой Российской армии и силам республик уже ничто не будет мешать. Определённые успехи в этом направлении уже есть: вечером 15 марта войска Народной милиции ДНР полностью уничтожили 53-ю механизированную бригаду, о чём сообщил официальный представитель Эдуард Басурин.

Возможность взятия сил ВСУ в кольцо обеспечил тот самый генерал-лейтенант Александр Павлюк. Его чуть было не отдали под трибунал: ГУР Украины вменяло ему потерю Волновахи, "одним из доказанных эпизодов трусости" стало окружение группировки ВСУ в Мариуполе. Но привлечь Павлюка к суду в самый критический момент оказалось опасно: украинцы могли усмотреть в этом акт трусости и предательства, поэтому Зеленский отправил Павлюка оборонять Киев, направление, на котором у военных Украины тоже всё не слава богу.

Украина в огне

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Эксперты по безопасности отмечают, что поражение Украины в Донбассе является вопросом времени, и, похоже, до властей страны это стало доходить. Зеленский сообщает, что Александр Павлюк будет полезен со своим "донбасским опытом" в Киеве. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что нельзя все неудачи группировки ВСУ в Донбассе валить только на Павлюка.

В смене руководства ООС они видят выход. Да, делают ставку на то, что Москалёв привык действовать жёсткими методами. Опыт карательных операций в регионе, как надеются власти, пригодится ему и сейчас. О таких нюансах, как его непопулярность, вообще не думают или думают в последнюю очередь Константин Сивков Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Опытные военные отмечают, что ВСУ испытывают не только трудности с командным составом и растеряны в плане тактики и организации ведения боя, но и страдают от дефицита боеприпасов и горючего. Запаса прочности, необходимого для более-менее адекватных оборонительных действий, по словам ветерана спецназа военной разведки, подполковника запаса Олега Гончарова, не было ещё до начала "Операции Z".

По характеру действий ВСУ прослеживается одна, глобальная проблема — нет центрального командования, нет плана действий. Это всё локальные эпизоды. Говорить о том, что украинская армия действует как единый механизм, — нельзя Олег Гончаров Ветеран спецназа военной разведки, подполковник запаса

О проблемах украинской армии было известно задолго до начала "Операции Z". Ещё в начале февраля 2020 года генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник сообщил , что на складах отсутствует стратегический и оперативный запас горюче-смазочных материалов, а также наблюдается некомплект по некоторым видам боеприпасов. За три недели "Операции Z" армия ВСУ из просто бедственного состояния пришла в полный упадок: практически все крупные запасы топлива и боеприпасов были уничтожены высокоточным оружием, а штурмовая авиация лишила украинскую армию способности даже нормально перемещаться.

Смена одного генерала на другого, как отмечают специалисты по военному делу, не поможет ВСУ решить стратегические проблемы. Что касается генерал-майора Москалёва, то он, по мнению экспертов, может "стать главной причиной ускорения окружения группировки ВСУ в Донбассе, поскольку пленный генерал, назначенный президентом, знает и может рассказать гораздо больше, чем рядовой".

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Авторы Сергей Андреев