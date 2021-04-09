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Делегация США посетила Донбасс

Группа изучила военные подразделения, пообщалась с силовиками и отдала дань павшим солдатам.

9 апреля 2021, 11:13
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1094924784333470" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Операція об&#x27;єднаних сил / Joint Forces Operation</a></p>

Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Делегация США во главе с полковником и атташе в Киеве Бриттани Стюарт посетила район операции Объединённых сил Украины (ООС) в Донбассе и ознакомилась с нынешней оперативной обстановкой.

"Представители США посетили подразделения ВСУ, которые выполняют задачи на линии столкновения с противниками, пообщались с украинскими защитниками", — сказано в сообщении пресс-центра штаба операции ООС в "Фейсбуке".

  • Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
    Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
  • Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
    Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
  • Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
    Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
  • Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
    Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
  • Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
    Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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По словам Стюарт, американское правительство обеспокоено ситуацией на юге Украины и решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны.

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Делегация также посетила мемориалы павшим солдатам и отдала дань уважения погибшим силовикам.

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Напомним, сейчас в Донбассе с рабочей поездкой также находится президент Украины Владимир Зеленский. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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