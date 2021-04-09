Делегация США посетила Донбасс

Делегация США во главе с полковником и атташе в Киеве Бриттани Стюарт посетила район операции Объединённых сил Украины (ООС) в Донбассе и ознакомилась с нынешней оперативной обстановкой.

"Представители США посетили подразделения ВСУ, которые выполняют задачи на линии столкновения с противниками, пообщались с украинскими защитниками", — сказано в сообщении пресс-центра штаба операции ООС в "Фейсбуке".











По словам Стюарт, американское правительство обеспокоено ситуацией на юге Украины и решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны.

Делегация также посетила мемориалы павшим солдатам и отдала дань уважения погибшим силовикам.

Напомним, сейчас в Донбассе с рабочей поездкой также находится президент Украины Владимир Зеленский. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев.

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