Взявший автограф у Холанда судья помогал детям с аутизмом, но теперь его отстранили от работы

Румынского арбитра Октавиана Шовре, который прославился на весь мир тем, что взял автограф у футболиста "Боруссии" Эрлинга Холанда, отстранили от матчей заключительного тура чемпионата страны по футболу. Об этом сообщил журналист Эммануэль Рошу.

Напомним, что Шовре после встречи 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Боруссия" (Дортмунд) догнал главную звезду "шмелей" — Холанда — и попросил его подписать две карточки. Норвежец в просьбе не отказал, а всё это попало в эфир. Арбитр сразу подвергся критике своих коллег по цеху. Ярко на эту тему выступил итальянец и председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

"Вы несёте ответственность за своё поведение и поведение членов вашей команды, когда работаете на матчах УЕФА. Если вы хотите, чтобы вас уважали так же, как и игроков, зачем просить у них автограф и футболку? Они просят вас об этом? Это просто недопустимо, это вопрос достоинства. Не забывайте о количестве телекамер во время матчей УЕФА — они снимают всё", — заявил Розетти.

Однако мотивация у этого поступка оказалась очень и очень интересной. Дело в том, что Шовре уже несколько лет собирает самые разные сувениры от футболистов, чтобы помочь центру для лечения детей и взрослых с тяжёлыми формами аутизма. Его финансирование осуществляется лишь за счёт пожертвований.

Haaland's signed cards will go to an auction to help people with autism.

That's why Romanian ref Sovre was running after Erling last night at the Etihad. #MCIBVB #bvb pic.twitter.com/QcOcNh90jQ — Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2021

На родине лайнсмена поддержали, узнав о критике со стороны других судей. Более того, Шовре сделали почётным членом организации, занимающейся центром для лечения детей и взрослых с тяжёлыми формами аутизма. Однако теперь он на какое-то время окажется вне футбола и не будет работать в бригаде Овидиу Хацегана.

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