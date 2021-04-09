Взявший автограф у Холанда судья помогал детям с аутизмом, но теперь его отстранили от работы
Коллеги по цеху раскритиковали его за этот поступок, заявив о недопустимости подобного поведения.
Фото © Twitter / Kick Off
Румынского арбитра Октавиана Шовре, который прославился на весь мир тем, что взял автограф у футболиста "Боруссии" Эрлинга Холанда, отстранили от матчей заключительного тура чемпионата страны по футболу. Об этом сообщил журналист Эммануэль Рошу.
Напомним, что Шовре после встречи 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Боруссия" (Дортмунд) догнал главную звезду "шмелей" — Холанда — и попросил его подписать две карточки. Норвежец в просьбе не отказал, а всё это попало в эфир. Арбитр сразу подвергся критике своих коллег по цеху. Ярко на эту тему выступил итальянец и председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.
"Вы несёте ответственность за своё поведение и поведение членов вашей команды, когда работаете на матчах УЕФА. Если вы хотите, чтобы вас уважали так же, как и игроков, зачем просить у них автограф и футболку? Они просят вас об этом? Это просто недопустимо, это вопрос достоинства. Не забывайте о количестве телекамер во время матчей УЕФА — они снимают всё", — заявил Розетти.
Однако мотивация у этого поступка оказалась очень и очень интересной. Дело в том, что Шовре уже несколько лет собирает самые разные сувениры от футболистов, чтобы помочь центру для лечения детей и взрослых с тяжёлыми формами аутизма. Его финансирование осуществляется лишь за счёт пожертвований.
Haaland's signed cards will go to an auction to help people with autism.— Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2021
That's why Romanian ref Sovre was running after Erling last night at the Etihad. #MCIBVB #bvb pic.twitter.com/QcOcNh90jQ
На родине лайнсмена поддержали, узнав о критике со стороны других судей. Более того, Шовре сделали почётным членом организации, занимающейся центром для лечения детей и взрослых с тяжёлыми формами аутизма. Однако теперь он на какое-то время окажется вне футбола и не будет работать в бригаде Овидиу Хацегана.
Выбор редакции
Ефимова не отобралась на Олимпиаду на коронной дистанции, но всё ещё может получить нужную лицензию
Экс-футболист лондонского "Арсенала" заявил, что хочет сняться в порно в России
Россия едет за историческим золотом: где и во сколько смотреть командный ЧМ по фигурному катанию
Мишустин призвал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в РФ
Петербуржцам рассказали, когда в город может прийти третья волна коронавируса
Комментариев: 0