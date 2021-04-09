Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Взявший автограф у Холанда судья помогал детям с аутизмом, но теперь его отстранили от работы

Коллеги по цеху раскритиковали его за этот поступок, заявив о недопустимости подобного поведения.

9 апреля 2021, 11:02
<p>Фото © Twitter / Kick Off</p>

Фото © Twitter / Kick Off

Румынского арбитра Октавиана Шовре, который прославился на весь мир тем, что взял автограф у футболиста "Боруссии" Эрлинга Холанда, отстранили от матчей заключительного тура чемпионата страны по футболу. Об этом сообщил журналист Эммануэль Рошу.

Напомним, что Шовре после встречи 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Боруссия" (Дортмунд) догнал главную звезду "шмелей" — Холанда — и попросил его подписать две карточки. Норвежец в просьбе не отказал, а всё это попало в эфир. Арбитр сразу подвергся критике своих коллег по цеху. Ярко на эту тему выступил итальянец и председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

"Вы несёте ответственность за своё поведение и поведение членов вашей команды, когда работаете на матчах УЕФА. Если вы хотите, чтобы вас уважали так же, как и игроков, зачем просить у них автограф и футболку? Они просят вас об этом? Это просто недопустимо, это вопрос достоинства. Не забывайте о количестве телекамер во время матчей УЕФА — они снимают всё", — заявил Розетти.

Холланд дал автограф судье после матча ЛЧ против "Манчестер Сити"

Холланд дал автограф судье после матча ЛЧ против "Манчестер Сити"

Однако мотивация у этого поступка оказалась очень и очень интересной. Дело в том, что Шовре уже несколько лет собирает самые разные сувениры от футболистов, чтобы помочь центру для лечения детей и взрослых с тяжёлыми формами аутизма. Его финансирование осуществляется лишь за счёт пожертвований.

На родине лайнсмена поддержали, узнав о критике со стороны других судей. Более того, Шовре сделали почётным членом организации, занимающейся центром для лечения детей и взрослых с тяжёлыми формами аутизма. Однако теперь он на какое-то время окажется вне футбола и не будет работать в бригаде Овидиу Хацегана.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Ефимова не отобралась на Олимпиаду на коронной дистанции, но всё ещё может получить нужную лицензию

сегодня в 12:15

Экс-футболист лондонского "Арсенала" заявил, что хочет сняться в порно в России

сегодня в 00:47

Россия едет за историческим золотом: где и во сколько смотреть командный ЧМ по фигурному катанию

сегодня в 12:10

Мишустин призвал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в РФ

сегодня в 12:16

Петербуржцам рассказали, когда в город может прийти третья волна коронавируса

сегодня в 12:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1