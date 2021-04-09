"Уфа" назвала имя нового главного тренера

Футбольный клуб "Уфа" объявил, что новым главным тренером команды стал Алексей Стукалов. Трудовое соглашение рассчитано до июня 2023 года.

"Поздравляем Алексея Борисовича с назначением и желаем ему больших успехов вместе с футбольным клубом "Уфа", — отмечается в сообщении.

Ранее Стукалов работал в "Велесе", который идёт на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ.

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