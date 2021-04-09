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"Уфа" назвала имя нового главного тренера

После разгромного поражения от "Динамо" (0:4) команду из Башкортостана покинул отечественный специалист Рашид Рахимов.

9 апреля 2021, 10:11

Футбольный клуб "Уфа" объявил, что новым главным тренером команды стал Алексей Стукалов. Трудовое соглашение рассчитано до июня 2023 года.

"Поздравляем Алексея Борисовича с назначением и желаем ему больших успехов вместе с футбольным клубом "Уфа", отмечается в сообщении.

"Уфа" нецензурно обратилась к арбитру в посте после матча Кубка России, а потом сослалась на Т9

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Ранее Стукалов работал в "Велесе", который идёт на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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