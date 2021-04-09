Экс-футболист лондонского "Арсенала" заявил, что хочет сняться в порно в России

Экс-игрок лондонского "Арсенала" Эммануэль Фримпонг признался, что хотел бы сняться в кино для взрослых. По словам футболиста, который выступал за несколько российских клубов, в частности за "Уфу", он хотел бы вернуться в РФ и сняться в порно с местными девушками. Об этом спортсмен рассказал в интервью Sport24.

"Я до сих пор хочу приехать в Уфу и сняться в порно", — поведал Фримпонг.

29-летний ганец заявил, что уже получал подобные предложения, и пошутил, что у него просто нет денег на билет. Спортсмен также посетовал, что в русском футболе приходится очень много бегать.

"Русские футболисты всегда в форме — с утра они пьют водку, а потом носятся, как Усейн Болт", — заметил Фримпонг.

Добавим, что последний клуб Фримпонга — кипрский "Эрмис". Он выступал за эту команду с 2017 по 2018 год и провёл 12 матчей. Футболист завершил спортивную карьеру в 27 лет. Фримпонг некоторое время играл за лондонский "Арсенал", а с 2014 по 2017 год выступал в клубах Российской премьер-лиги, играя за "Уфу" и тульский "Арсенал". Ещё в 2015 году ганец заявлял о своём желании сниматься в порно.

Ранее сообщалось, что игрок лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бейл заявил, что лично видел НЛО.

Авторы