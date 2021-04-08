Матч Лиги Европы прервался из-за выбежавшего на поле полностью обнажённого фаната
Болельщик появился на поле во время встречи 1/4 финала Лиги Европы между "Гранадой" и "Манчестер Юнайтед".
Фото © twitter.com/AndyMitten
В самом начале матча Лиги Европы, который проходит в Гранаде, на поле выбежал абсолютно голый мужчина. После он упал и начал перекатываться из стороны в сторону, пока его не поймали полицейские. Из-за этого встреча была ненадолго прервана.
Самое забавное во всей ситуации то, что игра проходит без зрителей при пустых трибунах из-за коронавирусных ограничений.
Сам матч ещё не завершился. На табло 1:0 в пользу "Манчестер Юнайтед".
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