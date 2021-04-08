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Матч Лиги Европы прервался из-за выбежавшего на поле полностью обнажённого фаната

Болельщик появился на поле во время встречи 1/4 финала Лиги Европы между "Гранадой" и "Манчестер Юнайтед".

8 апреля 2021, 20:11
<p>Фото © <u><a href="https://mobile.twitter.com/AndyMitten" target="_blank" rel="noopener noreferrer">twitter.com/AndyMitten</a></u></p>

Фото © twitter.com/AndyMitten

В самом начале матча Лиги Европы, который проходит в Гранаде, на поле выбежал абсолютно голый мужчина. После он упал и начал перекатываться из стороны в сторону, пока его не поймали полицейские. Из-за этого встреча была ненадолго прервана.

Самое забавное во всей ситуации то, что игра проходит без зрителей при пустых трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Сам матч ещё не завершился. На табло 1:0 в пользу "Манчестер Юнайтед".

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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