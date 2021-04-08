ЦСКА с Оличем пробился в полуфинал Кубка России

ЦСКА благодаря победе над "Арсеналом" вышел в полуфинал Кубка России. Первыми счёт в матче открыли туляки — отличился Евгений Луценко. Правда, уже на 55-й минуте он получил красную карточку. У красно-синих счёт сравнял Вадим Карпов, а Марио Фернандес в самой концовке встречи забил победный гол.