Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

ЦСКА с Оличем пробился в полуфинал Кубка России

Московские армейцы в большинстве одержали победу в Туле над "Арсеналом" со счётом 2:1 в матче 1/4 финала кубкового турнира.

8 апреля 2021, 19:00

Фото © ЦСКА

ЦСКА благодаря победе над "Арсеналом" вышел в полуфинал Кубка России. Первыми счёт в матче открыли туляки — отличился Евгений Луценко. Правда, уже на 55-й минуте он получил красную карточку. У красно-синих счёт сравнял Вадим Карпов, а Марио Фернандес в самой концовке встречи забил победный гол.

ЦСКА с Оличем пробился в полуфинал кубка. Интересно, что в 1/2 армейцы вышли впервые с сезона 2015/2016. Своего соперника москвичи узнают 9 апреля по результатам жеребьёвки.

"Крылья Советов" сенсационно выбили "Динамо" из Кубка России

"Крылья Советов" сенсационно выбили "Динамо" из Кубка России

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СКА одержал первую победу над ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина

сегодня в 19:17

"Уфа" нецензурно обратилась к арбитру в посте после матча Кубка России, а потом сослалась на Т9

сегодня в 08:32

"Крылья Советов" сенсационно выбили "Динамо" из Кубка России

сегодня в 17:05

В Британии одного из богатейших людей страны убили в его особняке

сегодня в 19:40

Никас Сафронов — о жалобе Эрмитажу на обнажённые скульптуры: Надо отличать порнографию от искусства

сегодня в 19:10

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1