ЦСКА с Оличем пробился в полуфинал Кубка России
Московские армейцы в большинстве одержали победу в Туле над "Арсеналом" со счётом 2:1 в матче 1/4 финала кубкового турнира.
Фото © ЦСКА
ЦСКА благодаря победе над "Арсеналом" вышел в полуфинал Кубка России. Первыми счёт в матче открыли туляки — отличился Евгений Луценко. Правда, уже на 55-й минуте он получил красную карточку. У красно-синих счёт сравнял Вадим Карпов, а Марио Фернандес в самой концовке встречи забил победный гол.
ЦСКА с Оличем пробился в полуфинал кубка. Интересно, что в 1/2 армейцы вышли впервые с сезона 2015/2016. Своего соперника москвичи узнают 9 апреля по результатам жеребьёвки.
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