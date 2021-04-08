Гризманн стал отцом в третий раз: все его дети родились 8 апреля
О пополнении в семействе сообщил сам футболист у себя в социальной сети.
Фото © ФК "Барселона"
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн написал в "Твиттере", что в третий раз стал отцом. У футболиста и его невесты Эрики Чоперены родилась девочка. Новорождённую малышку назвали Альбой.
🍼 Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. ❤️— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021
Интересно, что пополнение в семействе произошло сегодня, 8 апреля. И именно в этот день родились его старшие дети: 8 апреля 2016 года на свет появилась дочь Мия, а 8 апреля 2019 года — сын Амаро.
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