Гризманн стал отцом в третий раз: все его дети родились 8 апреля

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн написал в "Твиттере", что в третий раз стал отцом. У футболиста и его невесты Эрики Чоперены родилась девочка. Новорождённую малышку назвали Альбой.

Интересно, что пополнение в семействе произошло сегодня, 8 апреля. И именно в этот день родились его старшие дети: 8 апреля 2016 года на свет появилась дочь Мия, а 8 апреля 2019 года — сын Амаро.