Сын Кости Цзю уничтожает всех в Австралии: нужен ли молодой боксёр в России?

Австралийцу с российскими корнями Тиму Цзю уже пророчат большое будущее, но воспользуется ли безусловно талантливый боксёр своим шансом или станет жертвой закулисных интриг и бюрократии в профессиональном спорте?

Все 18 выступлений 26-летнего Тима прошли на территории родной для него Австралии. На сегодняшний день Цзю владеет титулами чемпиона по версии WBO Global и IBF Australian, являясь одним из лучших боксёров своей страны. В последнем выступлении сын единственного в истории абсолютного чемпиона мира по боксу из России наглядно продемонстрировал, что яблоко от яблони недалеко упало. На протяжении пяти неполных раундов встречи с Деннисом Хоганом Тимофей практически односторонне избивал оппонента, пока угол ветерана наконец не вмешался, выбросив полотенце.

С одной стороны, не сказать, что Цзю одолел топового противника, но с другой — степень лёгкости, с которой австралиец побеждает на ринге, позволяет думать, что молодой боксёр ещё и не включает все свои резервы. Тиму на самом деле необходимы уже большие вызовы, и, судя по его выступлениям, ментально он готов к более суровым испытаниям.

После победы над Хоганом Цзю официально обрёл статус претендента № 1 на бой с чемпионом мира по версии WBO Брайаном Кастаньо. Аргентинец завоевал пояс 14 февраля 2021 года, превзойдя уже экс-чемпиона Патрика Тейшейру. Примет ли Кастаньо бой со всё ещё малоизвестным и опасным претендентом или постарается заполучить бой мечты с сильнейшим атлетом первой средней весовой категории (69,9 кг) Джермеллом Чарло, обладающим поясами WBC, WBA, IBF, The Ring? Тут, как говорится, и к гадалке не ходи…

Тим подошёл к порогу, когда ему необходимо решать: оставаться самым крутым в Австралии или паковать чемоданы и отправляться в "Мекку" бокса — США. Есть и третий вариант: вернуться на свою историческую родину — в Россию. Несложно догадаться, что комфортнее всего ему в Австралии. Боксёр здесь родился, вырос, живёт и имеет прекрасный контракт с местным ТВ, получает проценты от реализации телевизионных прав. А что его ждёт в России?

В проведении поединков Тимофея на его исторической родине заинтересован в первую очередь Константин Цзю. Отец боксёра проживает в России и мечтает организовать бои сыну в Екатеринбурге и Москве. Но, как признаётся легенда, "из России пока ещё не поступало предложений, от которых нельзя было бы отказаться".

Бой Тима в России стал бы действительно большим событием. Константина в нашей стране почитают, уважают, любят. Но абсолютный чемпион мира так и не выступил перед родной публикой, поэтому гештальт должен быть завершён. Пусть и сыном…

Константин не зря отметил, что мечтает увидеть Тима на ринге в Екатеринбурге. Однако дело не только в том, что семейство Цзю родом из Свердловской области. Самым влиятельным человеком в российском боксе можно назвать владельца Русской медной компании, миллиардера Игоря Алтушкина, проводящего на Урале ивенты по боксу и ММА под брендом RCC.

Безусловно, это именно тот человек, который может платить за проведение боёв с участием Тимофея в России, привозя в Екатеринбург в качестве соперников звёзд первой величины. Но при таком раскладе Цзю-младший должен трансформироваться в по-настоящему русского человека. Жить здесь, проводить мастер-классы, продвигать Урал. Готов ли к этому австралиец? В это верится с трудом… Да, при таком раскладе 26-летний боксёр обеспечит себя и свою семью, будет любимцем российской публики, возможно, даже станет чемпионом мира по одной из самых влиятельных версий. Но взамен он получит статус "домашнего чемпиона". Показательные примеры — судьбы Александра Поветкина и Дениса Лебедева.

Их знает вся Россия, они богатые люди. Но в США они практически неизвестны, им не дают крупные бои, их не продвигали так, как они того заслуживали. Это и есть расплата за зону комфорта.

Конечно же, идеальным вариантом для продолжения карьеры Тима стала бы Америка. Цзю прекрасно владеет английским языком, не побеждён, ярок, зрелищен, да и к тому же сын чемпиона мира, которого в США прекрасно помнят. Привет Забу Джуде!

Станет ли Тим что-либо менять в своей жизни и профессиональной карьере, рискнув и покинув зону комфорта, или продолжит наслаждаться красотами Зелёного континента, купаясь в местной славе? Ответ на этот вопрос вряд ли знает даже Константин Цзю.

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