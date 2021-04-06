Хайп или серьёзный бизнес: зачем Баста подался в бокс?

Баста учредил компанию Gazfight, которая, по словам рэпера, станет промоутером турниров по боксу и ММА. Возглавит первое спортивное шоу в карьере Вакуленко поединок по правилам бокса между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым. На кону будет стоять статус претендента № 1 на титул чемпиона мира по версии WBC в экзотической весовой категории до 101,6 кг (бриджервейт). Также в шоу выступят Иван Козловский, Владимир Мышев, Василий Войцеховский и другие. Удивительно, что ивент обойдётся без фрик-боёв с участием блогеров и медийных персон. Участие в шоу того или иного хайпового персонажа, безусловно, увеличило бы интерес к новому детищу Басты в десятки раз, но, судя по всему, рэп-исполнитель решил идти по классическому пути, устояв перед соблазном взорвать рейтинги условными персидскими дагестанцами и рыжими Тарзанами.

— Нам важно взаимодействие с молодыми спортсменами, мы будем подключать наши ресурсы, искать возможности, использовать потенциал, чтобы помогать им добиваться успехов. В это, как и в любое дело, за которое мы берёмся, мы верим, — отметил Баста.

Понять интерес Басты к спортивному бизнесу на самом деле несложно. Индустрия развлечений, а точнее её офлайн-разновидность, в период пандемии переживает непростые времена. Если в прежние годы рэперам уровня Вакуленко собирать аншлаги было вполне привычным делом, то теперь это практически невозможно. И дело не только в частичном запрете на живые выступления артистов и смежные с ними мероприятия. Пандемия ускорила в десятки раз массовый переход в онлайн, в том числе и меломанов.

Конечно, серьёзно досталось и профессиональному спорту. Но, как ни крути, спортивные шоу восстанавливаются гораздо быстрее, чем, к примеру, ивенты с участием исполнителей. В первую очередь из-за огромного интереса к турнирам по боксу и ММА со стороны телевидения. Баста это тонко прочувствовал, заручившись поддержкой национального телевидения в лице "Рен-ТВ". Для рэпера это выигрышная стратегия, которая позволит заработать не только на организации шоу и реализации коммерческих прав, но и прокачать имя для своей новой аудитории, а также прорекламировать исполнителей и группы своего музыкального лейбла, которые будут развлекать зрителей в перерывах между боями.

Но получит ли Василий то, ради чего он ввязывается во всё это? Безусловно, шоу 21 мая привлечёт к себе внимание поклонников бокса. Правда, те ли это люди, которые способны поддержать рэпера и в других, более привычных его проектах? Сказать сложно… На первый взгляд, аудитория Вакуленко — это люди, которые скорее смотрят поп-ММА на "Ютубе", нежели настоящий бокс по телевизору, и им по большому счёту наплевать на то, кто организатор: Хрюнов, Рябинский, Вакуленко…

Возможно, есть и другая правда. Может быть, Василий идёт в бокс не потому, что в поп- или хип-хоп-бизнесе кризис, отсутствие денег и непонятные перспективы. А что, если Баста действительно искренне полюбил бокс и хочет посвятить ему часть своей жизни? Возможно, что Вакуленко и сам когда-нибудь войдёт в ринг в качестве боксёра и проведёт поединок хотя бы с теми же Тимати или Джиганом? Возможно всё. Но, какой бы Баста ни выбрал для себя путь в будущем, ему не избежать разговоров о том, что всё это из-за хайпа.

Посмотрим, добьётся ли Баста в бойцовском бизнесе гораздо больших успехов, чем в футболе. Сделать из ростовского СКА второй "Краснодар" у рэпера пока не получается, но и футбол — это уж слишком командная игра.

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