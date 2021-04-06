"Реал" уверенно обыграл "Ливерпуль" в ЛЧ, а "Манчестер Сити" справился с "Боруссией"
Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов, где победу одержали подопечные Зинедина Зидана и Пепа Гвардиолы.
Фото © twitter.com/ChampionsLeague
Мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счётом 3:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Дубль в Мадриде оформил Жуниор Винисиус, также отличился Марко Асенсио. Единственный гол у гостей забил Мохаммед Салах.
🇧🇷 Sum up Vinícius Júnior against Liverpool in one word...#UCL pic.twitter.com/GFo3HTkwS7— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 6, 2021
Интересно, что бразилец Винисиус — первый футболист, рождённый в 2000-х, кому удалось забить в четвертьфинале этого турнира.
В параллельной встрече "Манчестер Сити" победил дортмундскую "Боруссию" — 2:1. Забили Кевин де Брёйне, Фил Фоден и Марко Ройс.
📸 Phil Foden claims late winner in Manchester ⚽️#UCL pic.twitter.com/bYCr0vSbK5— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 6, 2021
Ответные встречи состоятся 14 апреля.
Лига чемпионов. 1/4 финала
Первый матч
"Реал" — "Ливерпуль" — 3:1
Голы: Винисиус 27' (1:0), Асенсио 36' (2:0), Салах 51' (2:1), Винисиус 65' (3:1)
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