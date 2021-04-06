"Реал" уверенно обыграл "Ливерпуль" в ЛЧ, а "Манчестер Сити" справился с "Боруссией"

Мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счётом 3:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Дубль в Мадриде оформил Жуниор Винисиус, также отличился Марко Асенсио. Единственный гол у гостей забил Мохаммед Салах.

Интересно, что бразилец Винисиус — первый футболист, рождённый в 2000-х, кому удалось забить в четвертьфинале этого турнира.