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"Реал" уверенно обыграл "Ливерпуль" в ЛЧ, а "Манчестер Сити" справился с "Боруссией"

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов, где победу одержали подопечные Зинедина Зидана и Пепа Гвардиолы.

6 апреля 2021, 21:08
<p>Фото © <u><a href="https://mobile.twitter.com/ChampionsLeague" target="_blank" rel="noopener noreferrer">twitter.com/ChampionsLeague</a></u></p>

Фото © twitter.com/ChampionsLeague

Мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счётом 3:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Дубль в Мадриде оформил Жуниор Винисиус, также отличился Марко Асенсио. Единственный гол у гостей забил Мохаммед Салах.

Интересно, что бразилец Винисиус — первый футболист, рождённый в 2000-х, кому удалось забить в четвертьфинале этого турнира.

В параллельной встрече "Манчестер Сити" победил дортмундскую "Боруссию" — 2:1. Забили Кевин де Брёйне, Фил Фоден и Марко Ройс.

Ответные встречи состоятся 14 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Первый матч

"Реал" — "Ливерпуль" — 3:1

Голы: Винисиус 27' (1:0), Асенсио 36' (2:0), Салах 51' (2:1), Винисиус 65' (3:1)

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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