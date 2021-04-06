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Защитник "Реала" Варан не сыграет с "Ливерпулем" из-за коронавируса

Не сможет помочь "сливочным" и капитан команды Серхио Рамос.

6 апреля 2021, 11:50
<p>Фото © Zuma / TASS</p>

Фото © Zuma / TASS

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан пропустит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который состоится сегодня. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

В сообщении указывается, что француз сдал положительный тест на коронавирус сегодня утром. При этом команде из-за травмы не сможет помочь и капитан Серхио Рамос.

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Добавим, что встреча между "Реалом" и "Ливерпулем" начнётся вечером 6 апреля. В прямом эфире её покажет телеканал "Матч ТВ".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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