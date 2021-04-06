Защитник "Реала" Варан не сыграет с "Ливерпулем" из-за коронавируса
Не сможет помочь "сливочным" и капитан команды Серхио Рамос.
Фото © Zuma / TASS
Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан пропустит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который состоится сегодня. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.
В сообщении указывается, что француз сдал положительный тест на коронавирус сегодня утром. При этом команде из-за травмы не сможет помочь и капитан Серхио Рамос.
Добавим, что встреча между "Реалом" и "Ливерпулем" начнётся вечером 6 апреля. В прямом эфире её покажет телеканал "Матч ТВ".
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