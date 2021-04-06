Защитник "Реала" Варан не сыграет с "Ливерпулем" из-за коронавируса

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан пропустит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который состоится сегодня. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

В сообщении указывается, что француз сдал положительный тест на коронавирус сегодня утром. При этом команде из-за травмы не сможет помочь и капитан Серхио Рамос.

Добавим, что встреча между "Реалом" и "Ливерпулем" начнётся вечером 6 апреля. В прямом эфире её покажет телеканал "Матч ТВ".

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