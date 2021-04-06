"Базарная баба" против "вруньи": между Вяльбе и Губерниевым разгорелся новый конфликт

Российский биатлон уже давно больше, чем просто спорт. Там вам и интриги, и жаркие интервью, и дискуссии с бесконечными спорами, кто прав и виноват. Многие уже давно сравнили это с сериалом. И всё это не было бы возможно, в хорошем смысле данного выражения, без Дмитрия Губерниева. Комментатор влюбил в не самый успешный для нашей страны вид спорта миллионы болельщиков и продолжает это делать. Но далеко не все в восторге от его творчества. Одним из лидеров таковых можно назвать президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, которая уже не первый год всячески "пикируется" с Губерниевым. Новый год — новый скандал.

Но начались перепалки не в этом и даже не в прошлом, а в 2017 году. Тогда комментатор жёстко прошёлся в эфире по биатлонисту Мартену Фуркаду, назвав его "свиньёй". Француз в тот день не захотел делить подиум с нашим Александром Логиновым, чем вызвал бурю эмоций у Губерниева. И тут вдруг с критикой на авансцену вышла Вяльбе.

— Что вытворял комментатор Дмитрий Губерниев! Я уважаю его как профессионала, но его оскорбления в адрес Фуркада в прямом эфире звучали неподобающе. Считаю, что нельзя опускаться до такого. Никогда! Если ты комментатор федерального канала, прививай людям любовь к спорту, его красоте, а не к скандалам. Если же по-другому не можешь, то существуют же другие "кнопки"! Где любят интриги, расследования. Там и работай! Биатлон-то тут при чём?! — возмущалась тогда Вяльбе.

История продолжилась на Олимпиаде-2018 года в Корее. Тогда Вяльбе вновь искренне удивлялась тому, как Губерниев не только комментирует гонки, но и всячески взаимодействует с биатлонистами.

— Журналисты в любом случае найдут, что написать и показать. Главное, чтобы не лезли в их внутреннюю жизнь, чем грешит Дмитрий Губерниев. Кто с кем живёт и у кого какие трусики — это лишнее и ненужное. Нами должны гордиться, а не грязное бельё полоскать, — вновь возмутилась Вяльбе.

Комментатор долго молчал, а потом и вовсе рассказал, что при личной встрече Вяльбе извинилась. Но президент федерации не сдавалась и продолжала всячески идти с мечом на Губерниева. Однако "голос биатлона" решил не молчать и активно отвечал Вяльбе, раз за разом напоминая, что он просто делает свою работу и, как бы ее это ни раздражало, он будет продолжать.

В этом сезоне "Матч ТВ", к большой радости поклонников лыж и своей собственной, заполучил права на показ кубка и чемпионата мира по лыжным гонкам. Александр Большунов, Юлия Ступак и другие звёзды на главном спортивном канале страны — прекрасно. Вдобавок олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова снарядили гарнитурой и сделали комментатором. Сезон протекал тихо и спокойно: Губерниев был на биатлоне, а Вяльбе спокойно наблюдала за своими подопечными. Стычек не было и на чемпионате мира в Германии, где не обошлось без "голоса биатлона".

Но недолго белые флаги гордо реяли между двумя мэтрами своего дела. Поводом для очередной эскалации конфликта послужил чемпионат России по лыжным гонкам, права на которые так и не достались "Матчу". Все гонки показал "Телеспорт", опубликовав ещё и целый ряд интервью. Это не могло не задеть Губерниева.

— Владельцы прав на чемпионат России по лыжам идут по стопам создателей фильма "Белый снег" (фильм о карьере Елены Вяльбе. — Прим. Лайфа). Их девиз такой: "Нам важно, чтобы о нас никто ничего не знал, — заявил Губерниев в интервью каналу "Матч ТВ".

Эти слова стали словно красной тряпкой для быка. Дальше — только хардкор. Ответ Елены Вяльбе себя долго ждать не заставил. И на сей раз она выражений стеснялась несильно.

Руководство телеканала считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и всё Елена Вяльбе Президент Федерации лыжных гонок России

В ответ на это Губерниев предложил "купить семечки" Вяльбе, чтобы та продолжала обсуждать его работу. Она за словом в карман тоже не лезла и в интервью Sport24 изложила свою точку зрения о начале конфликта с комментатором. Вяльбе упомянула программу "На лыжи", которую несколько лет назад вёл Александр Пак. Там она прямо заявила, что не хотела бы в своём любимом виде спорта передачи по типу "Биатлон с Губерниевым" с его непосредственным участием.

— Некрасиво, когда ты обзываешь, оскорбляешь спортсменов. Это не может быть плюсом к его работе, — добавила Вяльбе.

Однако и тут ответ Губерниева не заставил себя долго ждать.

— Друзья, Елена Вяльбе врёт! Как, впрочем, и всегда, упоминая мою фамилию! Очередное вью про лыжи опять разобрали с цитатами про комментатора! Госпожа врунья, а когда я вас оскорблял? Лично вас? Не вспомните? — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

И тут сложно спорить с комментатором. Действительно, в целом ряде интервью мастеров лыжного спорта можно так или иначе увидеть фамилию Губерниева. Спортсмены и прославленные ветераны спорта дружно говорят о его желании хайпиться, тогда как Елена Вяльбе гордо говорит, что "победы любят тишину". Не осталась в стороне от конфликта и Тина Канделаки.

— Одна из самых серьёзных проблем российского спорта заключается как раз в том, что победа, по словам Елены Вяльбе, любит тишину <...> Вся эта тишина была абсолютно очевидна, понятна и обусловлена тем временем, в которое Елена Вяльбе и стала великой спортсменкой. Но только времена бесповоротно изменились. И мне очень жаль, что, судя по тому, что говорит Елена Вяльбе, сказка Шварца про дракона показалась ей явью. Всё то, что Лена ненавидела в советской системе, она сейчас с упорством пытается внедрять в российский спорт. Тишину, тишину и ещё раз тишину. Она была возможна в XX веке. В XXI веке её уже не будет, даже если я, она, Губерниев и все на свете замолчат на ближайшие сто лет, — написала Канделаки в своём телеграме.

Но кажется, что и к "Матчу" у Вяльбе определённые претензии имеются. Касаются они чемпионата России в Тюмени, трансляцию которого главный спортивный канал не получил, а показал его "Телеспорт".

— Весь мир живёт таким образом, что телевизионные каналы платят федерациям, которые живут за счёт этих денег. У нас же получается немного другая история — мы должны просить, чтобы нас показывали. Вот отсюда вся эта неразбериха и идёт, — заявила Вяльбе в интервью каналу "Россия 24".

— Поскольку я всегда отвечаю прямо, выволакивая всех серых кардиналов из-под их ковров, хочу поддержать Елену Валерьевну. Она абсолютно права: мы очень хотим быть владельцами прав на все трансляции, которые есть у Федерации лыжных гонок России. Мы звонили, я лично разговаривала с Еленой Вяльбе, чтобы подарить зрителям максимум лыжных соревнований в бесплатном эфире "Матч ТВ". И проблема, по сути, у нас одна: правообладателем на сегодняшний день является приснопамятная компания "Телеспорт", — ответила Канделаки.

И вот тут становится очевидно: конфликт Губерниева и Вяльбе перерос в нечто большее. Теперь мир становится свидетелем "сложностей" (о чём не стесняется заявлять Канделаки) между "Матчем" и "Телеспортом". Тут вам и разборы сетки вещания, и обзоры "схем" покупки, и перепродажи прав. К чему это приведёт и как отразится на интересе болельщиков и зрителей — неясно. Равно, как и непонятно, когда уже пожмут руки Дмитрий Губерниев и Елена Вяльбе. Пока зимний сезон уходит на паузу, есть робкая надежда, что и орудия конфликта поутихнут. Но следующий сезон — олимпийский, и нужно ли там зрителям и спортсменам очередное треш-ток-шоу — большой вопрос.

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