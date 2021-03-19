Зидан против Клоппа: определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов.
Все пары четвертьфинала Лиги чемпионов выглядят так:
- "Манчестер Сити" — "Боруссия".
- "Порту" — "Челси".
- "Бавария" — ПСЖ.
- "Реал" — "Ливерпуль".
Отметим, что первые четвертьфинальные встречи пройдут 6–7 апреля, а ответные — 13–14 апреля.
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