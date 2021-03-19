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Зидан против Клоппа: определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов.

19 марта 2021, 11:38

Все пары четвертьфинала Лиги чемпионов выглядят так:

  • "Манчестер Сити" — "Боруссия".
  • "Порту" — "Челси".
  • "Бавария" — ПСЖ.
  • "Реал" — "Ливерпуль".

Отметим, что первые четвертьфинальные встречи пройдут 6–7 апреля, а ответные — 13–14 апреля.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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