В Мексике начали прививать "Спутником V" олимпийскую сборную
Вакцину получат около 150 спортсменов и 500 членов делегации.
Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / COM_Mexico
Власти Мексики начали прививать российской вакциной от коронавируса "Спутник V" членов сборной, которые поедут на Олимпиаду в Токио. Об этом сообщил в "Твиттере" Олимпийский комитет страны.
El COM celebra que se le haya dado seguimiento a la gestión realizada por nuestro presidente @CarlosPBMx con el primer mandatario Andrés López Obrador y que hoy se vea cristalizada al aplicarse la vacuna Sputnik V contra #COVID19 a deportistas rumbo a #Tokyo2020 , en el #CNAR pic.twitter.com/BhL9SDgkpk— Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) March 18, 2021
"ОКМ приветствует выполнение просьбы, направленной председателем Карлосом Падильей президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, которое сегодня выразилось в использовании вакцины "Спутник V" для прививки спортсменов, направляющихся на Олимпийские игры в Токио", — отмечается в сообщении.
В состав сборной для участия в Олимпийских играх 2021 года войдёт около 150 мексиканских спортсменов, все они, а также члены национальной делегации, примерно 500 человек, будут вакцинированы от коронавируса.
Ранее Лайф сообщал, что Гибралтар стал первой в мире страной, которая полностью привила от коронавируса всё взрослое население.
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