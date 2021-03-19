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В Мексике начали прививать "Спутником V" олимпийскую сборную

Вакцину получат около 150 спортсменов и 500 членов делегации.

19 марта 2021, 02:11
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/COM_Mexico/status/1372634419287240705" target="_blank" rel="noopener noreferrer">COM_Mexico</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / COM_Mexico

Власти Мексики начали прививать российской вакциной от коронавируса "Спутник V" членов сборной, которые поедут на Олимпиаду в Токио. Об этом сообщил в "Твиттере" Олимпийский комитет страны.

"ОКМ приветствует выполнение просьбы, направленной председателем Карлосом Падильей президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, которое сегодня выразилось в использовании вакцины "Спутник V" для прививки спортсменов, направляющихся на Олимпийские игры в Токио", — отмечается в сообщении.

В состав сборной для участия в Олимпийских играх 2021 года войдёт около 150 мексиканских спортсменов, все они, а также члены национальной делегации, примерно 500 человек, будут вакцинированы от коронавируса.

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Ранее Лайф сообщал, что Гибралтар стал первой в мире страной, которая полностью привила от коронавируса всё взрослое население.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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