Сухость в глазах оказалась симптомом неизлечимого заболевания

Симптомы артрита обычно включают боль в суставах, воспаление и ограничение движений. Но есть также некоторые нетипичные проявления, которые могут свидетельствовать о наличии заболевания, — сухость в глазах и синяки на теле. Об этом пишет Express.

Лёгкие синяки появляются при артрите, поскольку тромбоциты в организме падают ниже определённого уровня. Не исключены и кожные проявления, например сыпь или зуд на руках и ногах. При этом болезненные высыпания, кожные язвы или язвы во рту могут быть симптомами более серьёзного состояния, связанного с ревматоидным артритом, — васкулита, или воспаления кровеносных сосудов.

Также у пациентов довольно часто возникает ощущение сухости или песка в глазах. Такое явление чаще встречается у женщин, нежели у мужчин. Симптомы имеют тенденцию к постепенному развитию в течение нескольких недель, они могут появляться и исчезать. Лекарства от ревматоидного артрита нет, но есть методы лечения, которые помогают больным между обострениями, поэтому ранняя диагностика необходима.

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