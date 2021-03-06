Назван "безобидный симптом", говорящий о страшных болезнях
В некоторых случаях отсутствие своевременной помощи может закончиться гангреной.
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Чувство онемения в конечностях может свидетельствовать о таких заболеваниях, как сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит или облитерирующий эндартериит. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.
По её словам, онемение возникает из-за сдавливания нервных волокон, когда человек стоит или сидит в неудобной позе. Однако, если происходит такое достаточно часто, это серьёзный повод обратиться к врачу.
"Так, при сахарном диабете, рассеянном склерозе, при ревматоидном артрите развивается нейропатия — когда страдают нервные корешки. Она может быть обусловлена чрезмерным употреблением алкоголя", — рассказала Ескова в беседе с Пятым каналом.
Среди других причин онемения конечностей — заболевания позвоночника, гипертонический криз, болезнь Рейно и облитерирующий эндартериит. Если в случае с последним своевременно не обратиться за медицинской помощью, то у человека может развиться гангрена.
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