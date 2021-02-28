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Врач назвал виды кашля, при которых нужно срочно бежать к врачу

Такие симптомы могут говорить о серьёзных патологиях.

28 февраля 2021, 11:34

Сильный кашель с выделением мокроты, сопровождающийся затруднённым дыханием, является поводом для незамедлительного обращения к врачу. Об этом рассказал терапевт-пульмонолог Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Владимир Бекетов.

"Выраженный и длительный кашель говорит о том, что патология значительна и причину необходимо выяснить", — рассказал медик в беседе с газетой "Аргументы и факты".

Некурящую девушку изводил кашель, и только спустя восемь месяцев она узнала его смертельную причину

Некурящую девушку изводил кашель, и только спустя восемь месяцев она узнала его смертельную причину

По его словам, "тревожным звоночком" также является усиление кашля, а в особенности, если это происходит на фоне ухудшения общего самочувствия. Если же всё перечисленное ещё и сопровождается высокой температурой, то за медицинской помощью необходимо обращаться незамедлительно.

А ранее главный врач коронавирусной больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко рассказал, что по кашлю можно распознать, болеет ли пациент коронавирусом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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