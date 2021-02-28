"Это русская рулетка": Мясников рассказал о смертельно опасных продуктах

Домашние консервы и соления могут стать причиной развития смертельного заболевания — пищевого ботулизма. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, неправильно приготовленные домашние заготовки могут содержать в себе ботулотоксин — один из самых опасных ядов в мире, который выделяется из заражённой еды или не приготовленной должным образом. Попадая в организм, вещество становится причиной развития пищевого ботулизма. Избежать этого можно путём кипячения банки, в которой впоследствии будут храниться продукты.

"А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск... Это русская рулетка", — отметил доктор Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Таким же опасным свойством могут обладать колбасы, а также солёная и копчёная рыба, добавил врач. По его словам, максимально снизить риски заболевания пищевым ботулизмом можно лишь переходом на правильное питание.

А ранее Александр Мясников назвал продукт, который обладает уникальными полезными свойствами и содержит множество важных для организма микроэлементов.

Авторы