"Это русская рулетка": Мясников рассказал о смертельно опасных продуктах
Чтобы избежать трагических последствий, врач советует переходить на правильное питание.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Домашние консервы и соления могут стать причиной развития смертельного заболевания — пищевого ботулизма. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, неправильно приготовленные домашние заготовки могут содержать в себе ботулотоксин — один из самых опасных ядов в мире, который выделяется из заражённой еды или не приготовленной должным образом. Попадая в организм, вещество становится причиной развития пищевого ботулизма. Избежать этого можно путём кипячения банки, в которой впоследствии будут храниться продукты.
"А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск... Это русская рулетка", — отметил доктор Мясников в эфире телеканала "Россия-1".
Таким же опасным свойством могут обладать колбасы, а также солёная и копчёная рыба, добавил врач. По его словам, максимально снизить риски заболевания пищевым ботулизмом можно лишь переходом на правильное питание.
А ранее Александр Мясников назвал продукт, который обладает уникальными полезными свойствами и содержит множество важных для организма микроэлементов.
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