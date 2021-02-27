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Диетолог назвала самые вредные для здоровья фрукты

Она также посоветовала употреблять жёсткие лакомства, в которых мало сока.

27 февраля 2021, 03:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Фрукты не всегда несут пользу, при определённых условиях они могут навредить организму. В каких случаях это происходит, рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко, главврач клиники эстетической медицины "Риммарита".

В интервью радио Sputnik специалист отметила, что опасность представляет фруктоза, которая входит в состав сладких плодов. Это моносахарид, чрезмерное потребление которого приводит к увеличению уровня холестерина в крови, а также к образованию токсичного висцерального жира и нарушению обмена веществ. Одним из тяжёлых последствий злоупотребления сладкими фруктами может стать сахарный диабет.

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"В первую очередь мы должны отказаться от перезревших и мягких фруктов: они содержат наибольшее количество фруктозы. Неважно, какой это фрукт: если он слишком мягкий и уже полежал, то этот фрукт плохой", — поведала диетолог.

По её словам, следует есть жёсткие фрукты, содержащие мало сока. Мойсенко заметила, что употребление непривычных для организма экзотических фруктов (киви, ананас, манго, банан) может привести к аллергии. Кроме того, она порекомендовала не увлекаться фруктами, которые способны вызывать брожение в организме. Этим же свойством обладают многие ягоды: виноград, чёрная смородина, крыжовник...

Людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, от фруктов и ягод лучше совсем отказаться. Они могут съедать в неделю не более двух яблок, одной жёсткой груши и немного фиников. В первую очередь диетолог советует отказаться от употребления цитрусовых. Однако исключением является лимон, он полезен для людей старшего возраста и для тех, у кого понижена кислотная активность в желудке.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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