Диетолог назвала самые вредные для здоровья фрукты
Она также посоветовала употреблять жёсткие лакомства, в которых мало сока.
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Фрукты не всегда несут пользу, при определённых условиях они могут навредить организму. В каких случаях это происходит, рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко, главврач клиники эстетической медицины "Риммарита".
В интервью радио Sputnik специалист отметила, что опасность представляет фруктоза, которая входит в состав сладких плодов. Это моносахарид, чрезмерное потребление которого приводит к увеличению уровня холестерина в крови, а также к образованию токсичного висцерального жира и нарушению обмена веществ. Одним из тяжёлых последствий злоупотребления сладкими фруктами может стать сахарный диабет.
"В первую очередь мы должны отказаться от перезревших и мягких фруктов: они содержат наибольшее количество фруктозы. Неважно, какой это фрукт: если он слишком мягкий и уже полежал, то этот фрукт плохой", — поведала диетолог.
По её словам, следует есть жёсткие фрукты, содержащие мало сока. Мойсенко заметила, что употребление непривычных для организма экзотических фруктов (киви, ананас, манго, банан) может привести к аллергии. Кроме того, она порекомендовала не увлекаться фруктами, которые способны вызывать брожение в организме. Этим же свойством обладают многие ягоды: виноград, чёрная смородина, крыжовник...
Людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, от фруктов и ягод лучше совсем отказаться. Они могут съедать в неделю не более двух яблок, одной жёсткой груши и немного фиников. В первую очередь диетолог советует отказаться от употребления цитрусовых. Однако исключением является лимон, он полезен для людей старшего возраста и для тех, у кого понижена кислотная активность в желудке.
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