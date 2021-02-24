Диетолог рассказала, какие продукты помогут справиться с авитаминозом после зимы

С приходом весны многие испытывают авитаминоз. Для того чтобы вернуть организм в форму, необходимо восстановить баланс витаминов. О том, как это сделать, Лайфу рассказала диетолог Ирина Писарева.

"Весной у нас всегда авитаминоз. Чаще всего это нехватка витамина С и витаминов группы В. Поэтому следует делать упор на овощи и фрукты. Желательно в день съедать до килограмма этих продуктов. Витаминов группы В много в спарже, а витамина С — в цитрусовых. Также в рацион можно добавить горох", — рекомендует специалист.

Перед весной будет правильным сделать небольшой детокс или разгрузку. В этом, по словам Писаревой, помогут редис и зелёный лук, который можно добавлять в блюда. Если с овощами не складывается, то можно приобрести витамины в аптеке.

"Также лучше избегать переедания и кушать небольшими порциями, но часто. Надо соблюдать режим дня и не ложиться очень поздно. Кроме того, сейчас начнутся солнечные дни, поэтому рекомендую больше выходить на улицу, чтобы получать витамин D, а не пить его в таблетках", — подчеркнула диетолог.

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