Названо опасное для иммунитета вещество из напитков и десертов
Оно повышает риск развития диабета второго типа и ожирения.
Фото © Pixabay
Фруктоза при употреблении в большом количестве может негативно влиять на организм, нарушая работу иммунной системы. К такому выводу пришли британские учёные. Результаты их исследования опубликовал журнал Nature.
Специалисты из Университета Суонси, Бристольского университета и лондонского Института Фрэнсиса Крика изучили, как влияет фруктоза на организм мышей. Оказалось, что вещество перенастраивает клеточные метаболические пути, что значительно увеличивает количество воспалительных цитокинов.
Учёные пришли к выводу, что в большом количестве фруктоза может вызывать воспалительные реакции иммунной системы и, как следствие, повреждение клеток и тканей организма. Отмечается, что при чрезмерном употреблении этого компонента увеличивается вероятность развития ожирения, диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени. Сегодня фруктоза входит в состав сладких напитков, полуфабрикатов, десертов и других продуктов питания.
Ранее Лайф рассказывал о самых опасных модных диетах, среди которых были и те, что подразумевают употребление свежевыжатых соков или смузи.
Выбор редакции
Доктор Мясников назвал вредную привычку, провоцирующую сахарный диабет
Назван "суперпродукт" от всех болезней
Учёные утверждают, что раскрыли "код да Винчи"
Москвич засудил Минфин за попытку посадить его из-за "шпионской" радионяни
В России замедлился резкий рост цен на новостройки, но это ненадолго
Комментариев: 0