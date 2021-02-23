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Названо опасное для иммунитета вещество из напитков и десертов

Оно повышает риск развития диабета второго типа и ожирения.

23 февраля 2021, 16:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Фруктоза при употреблении в большом количестве может негативно влиять на организм, нарушая работу иммунной системы. К такому выводу пришли британские учёные. Результаты их исследования опубликовал журнал Nature.

Специалисты из Университета Суонси, Бристольского университета и лондонского Института Фрэнсиса Крика изучили, как влияет фруктоза на организм мышей. Оказалось, что вещество перенастраивает клеточные метаболические пути, что значительно увеличивает количество воспалительных цитокинов.

Назван "суперпродукт" от всех болезней

Назван "суперпродукт" от всех болезней

Учёные пришли к выводу, что в большом количестве фруктоза может вызывать воспалительные реакции иммунной системы и, как следствие, повреждение клеток и тканей организма. Отмечается, что при чрезмерном употреблении этого компонента увеличивается вероятность развития ожирения, диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени. Сегодня фруктоза входит в состав сладких напитков, полуфабрикатов, десертов и других продуктов питания.

Ранее Лайф рассказывал о самых опасных модных диетах, среди которых были и те, что подразумевают употребление свежевыжатых соков или смузи.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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