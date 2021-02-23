Названо опасное для иммунитета вещество из напитков и десертов

Фруктоза при употреблении в большом количестве может негативно влиять на организм, нарушая работу иммунной системы. К такому выводу пришли британские учёные. Результаты их исследования опубликовал журнал Nature.

Специалисты из Университета Суонси, Бристольского университета и лондонского Института Фрэнсиса Крика изучили, как влияет фруктоза на организм мышей. Оказалось, что вещество перенастраивает клеточные метаболические пути, что значительно увеличивает количество воспалительных цитокинов.

Учёные пришли к выводу, что в большом количестве фруктоза может вызывать воспалительные реакции иммунной системы и, как следствие, повреждение клеток и тканей организма. Отмечается, что при чрезмерном употреблении этого компонента увеличивается вероятность развития ожирения, диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени. Сегодня фруктоза входит в состав сладких напитков, полуфабрикатов, десертов и других продуктов питания.

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